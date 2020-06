Românca care lucrează pentru SpaceX se numește Christina Sfedu. SpaceX este revoluţionara companie de tehnologie spaţială fondată în 2002 de Elon Musk. După o serie de performanţe istorice, compania a lansat, în 2018, maşina Tesla Roadster pe orbita Pământului, cu cea mai puternică rachetă construită vreodată - SpaceX Falcon Heavy. Apoi, SpaceX, în parteneriat cu NASA, a lansat recent, la cea de-a doua încercare, capsula Crew Dragon către Stația Spațială Internațională. Misiunea istorică realizată de SpaceX și NASA e un moment de cotitură în Satele Unite, fiind primul zbor spațial realizat de pe teritoriul SUA în ultimii ani. Capsula Crew Dragon, în care se află cunoscuții astronauți Doug Hurley și Bob Behnken, a ajuns la Stația Spațială Internațională după o călătorie de circa 19 ore. Intitulată „Demo-2”, misiunea va dura între una și patru luni și ar urma să stabilească cât de sigură este o călătorie cu SpaceX către Stația Spațială Internațională.

Despre Christina Sfedu s-a scris în 2018, atunci când SpaceX a lansat mașina Tesla în spațiu. “O tânără de numai 28 de ani, cu origini românești, l-a impresionat pe Elon Musk, omul care a scris istorie săptmâna trecută după ce compania pe care o conduce a lansat cu succes cea mai rapidă și performată rachetă fabricată până în prezent de oameni - Falcon Heavy. Christina Sfedu este tânăra al cărui nume a fost încrustat de Elon Musk pe automobilul Tesla pe care l-a trimis în spațiu în data de 6 februarie 2018”, a scris Adevărul. Automobilul are mai multe inscripții la vedere, ca „Don’t panic“ şi „Made on Earth by humans“, dar și o placă pe care au fost trecute numele celor 6.000 de angajați SpaceX, printre care și cel al tinerei cu origini românești, specialistă în inginerie electrică. (vezi ce a spus Elon Musk despre pandemia de coronavirus)

