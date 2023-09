Povestea șocantă a copilăriei Simonei Trașcă, dezvăluită sâmbătă, la “În oglindă”, emisiune difuzată de la 22:30, la Kanal D2: “Nu am primit doar eu bătăi, ci toți din casă. Dar l-am iertat pe tata”

O poveste de viață tulburătoare vor descoperi telespectatorii în această sâmbătă, de la ora 22:30, la “În oglinda”. Simona Trașcă face dezvaluiri șocante despre copilaria marcată de violența tatălui.

" Chiar am avut o copilărie foarte grea… Nu am primit doar eu bătăi, ci toți din casă. Dar l-am iertat pe tata, și lui îi pare rău. Mama nu mai are nici dinti în gură, din cauza bătăilor primite… Îmi amintesc că odată m-a bătut tata atât de tare încât m-a găsit bunica mea, eram sub masa din bucătărie; leșinasem acolo”, povesteste aceasta.

Emoția dezvăluirilor este amplificată de reacția moderatorului Mihai Ghita: "Nu am auzit pe nimeni spunând că atunci când era copil isi dorea să moară. Ești prima persoană pe care o aud că atunci când era copil voia să moară".

Simona Trașcă si-a continuat mărturisirile, vizibil tulburată. " Îmi pare rău că am simțit lucrurile acestea, este păcat să vrei să-ți iei viața, dar am simțit asta foarte mult timp, până am ieșit de la psihiatrie… M-am dus în baie și m-am spălat, mi-am luat lucruri curate pe mine, am luat pastila și m-am pus foarte liniștită în pat, împăcată…"

Această ediție a emisiunii "In Oglinda" promite să ofere o perspectivă profundă asupra unei vieți marcate de lupta cu demonii interiori.

Nu ratați ediția de sâmbătă a emisiunii "În Oglinda" la Kanal D2, la ora 22:30, pentru a descoperi poveștile cutremurătoare de viata ale Simonei Trașcă, într-un interviu emotionant.