O eventuală epidemie de coronavirus a băgat spaima în români, care nu doar că au golit rafturile magazinelor și farmaciilor, ci au recurs și la a purta măști care să le ofere protecție totală împotriva virusului.

Povestea tânărului care a devenit viral după ce s-a plimbat cu o mască de gaze prin București. Gestul lui a băgat panica în cetățeni

Este vorba despre tânărul student la Universitatea din București care a devenit viral pe internet după ce a fost suprins plimbându-se prin Capitală cu o mască de protecție recomandată în cazul atacurilor chimice, biologice sau radiologice. Gestul lui a stârnit revoltă, unii speriindu-se de masca desprinsă din serialul „Cernobîl”, dar pe de altă parte a stârnit și amuzament.

Cu toate acestea, tânărul are o explicație clară cu privere la alegerea lui și spune că avea în plan de mai mult timp să poarte această mască, pentru a trage un semnal de alarmă asupra populării din București.

"Inițial am vrut să port această mască pentru poluarea din București deoarece măștile militare oferă cel mai ridicat grad de protecție împotriva aerului poluat și cumva să atrag atenția oamenilor că trebuie să se protejeze de poluarea din aer. Acum că a venit și virusul COVID-19 sau Coronavirus, am zis să continui să o port pentru a mă proteja de acest virus. Am ajuns să atrag atenția indirect oamenilor că ar trebui să se protejeze de virus.", a declarat tânărul pentru Antena 1.ro.

Tânărul spune că inițial a purtat masca în glumă și nu se aștepta să devină viral pe rețelele de socializare. El a mai adăugat că nu se află nimic mai mult în spatele gestului său, decât dorința de a-și lua toate măsurile de precauție împotriva coronavirus.

Studentul a mai declarat pentru sursa citată că se simte fericit știind că este viral pe internet și nu are de gând să plece urechea la gurile rele care îl judecă sau care fac glume nesărate pe tema măștii.