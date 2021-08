Povestea tristă a lui Beni! Cine este și cum a ajuns să fie crescut de familia Sterp: „A găsit în noi familia potrivită”

In articol:

Membrii familiei Sterp sutn cunoscuți pentru bunătatea de care dau dovadă, motiv pentru care au atât de mulți susținători. Mama Geta a fost o mamă-model pentru cei patru copii ai ei, pe care i-a crescut singură.

Copiii ei au ajuns departe și o fac mândră în fiecare zi, iar Culiță, Ileana, Iancu și Geta Sterp îi sunt recunoscătoare mamei lor pentru toate sarcificiile pe care le-a făcut și educația pe care le-a oferit-o.

În ultimele luni, un copil pe nume Beni și-a făcut tot mai des apariția în vlog-urile pe care membrii familiei Sterp le-au postat, cât și în pozele și videoclipurile postate pe rețelele de socializare. Geta Sterp a decis să posteze un videoclip alături de Beni și să explice exact cine este și cum a ajuns să locuiască cu ei.

„El a fost acum vreo doi ani aproximativ la noi, când am avut nevoie să stea câteva zile cu câțiva berbeci. După o săptămână l-am dus înapoi la el acasă, în oraș. El nu provine dintr-o familie cu condiții. Stătea doar cu mama lui și cei șapte frați. Între timp, noi ne-am mai întâlnit în oraș și mă tot întreba când mai vine la noi. Nu a mai fost până anul ăsta, înainte de Paște. Beni tot venea la mine la magazin și îmi zicea că vrea să ne ajute. Mi-a venit ideea să vină Beni și să stea cu oile. A fost foarte fericit. La ora la care ne-am dat întâlnire a și venit. Mergea în fiecare ci zu oile, doar să se uite de ele.

După vreo 10 zile, noi i-am dat niște bănuți și i-am zis să se ducă din nou acasă. Trebuia să plece acasă, era înainte de Paște și el a zis că vrea să stea cu noi. Am fost la părinții lui și i-am zis că o să stea cu noi de Paște. A venit, după care mama mai zicea dacă îl ducem pe Beni acasă. El a dat de înțeles că vrea să rămână la noi. I-am zis că poate să stea la noi cât vrea el”, a povestit Geta Sterp.

Povestea tristă de viață a lui Beni

Beni provine dintr-o familie cu șapte frați, care sunt crescuți doar de mama lor. Tatăl nu locuiește alături de ei și nici nu s-a interesat de soarta propriilor copii.

Geta Sterp a mărturisit că Beni nu este înfiat de ei, ci doar locuiește și se află în grija lor. Ei l-au susținut să meargă la școală și au promis că vor avea grijă de el în continuare și se vor ocupa de educația lui.

„De mic a avut un trai foarte nefericit, multe lipsuri, neajunsuri. La noi nu a găsit doar ce îi lipsea material, a găsit în noi familia potrivită pentru el, s-a simțit într-o familie. A primit ceea ce acasă poate nu a primit. De acolo, Iancu s-a dus cu el și i-a cumpărat haine, ghiozdan, să meargă la școală. El a fost la școală, asta pentru ei care au spus că îl ținem doar la oi.

Și-a petrecut vacanța de vară la noi. Mama i-a zis să îi dăm și lui câte o sarcină după puterile lui. El nu e înfiat de noi, nu e cu acte și nu îl exploatăm. Beni e foarte cuminte și recunoscător. Ceea ce vreau ca voi să înțelegeți este că l-am luat să facem un bine. Dacă mai mulți ar face chestia asta nu ar mai fi atât de mulți copii amărâți”, a adăugat sora lui Culiță Sterp.

Beni, despre relația cu mama lui: „Eu acasă nu mă mai duc”

Din cauza problemelor de acasă, Beni a fost nevoit să petreacă câțiva ani la casa de copii. El nu mai vrea să meargă înapoi acasă, ci a găsit familia pe care și-a dorit-o întotdeauna alături de familia Sterp.

„Am fost la casa de copii, pe la 4-5 ani. Am stat câțiva ani. Am rămas repetent de două ori, nu îmi e rușine să zic. Nu am avut posibilitatea să merg acasă. Uneori mai mergeam la lucru ca să fac bani. Mergeam la școală, mă mai certau. Eu aici mă simt ca acasă, am cunoscut o familie bună. Eu acasă nu mă mai duc”, a dezvăluit Beni.

Întrebat ce părere are despre mama Geta, Beni a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că o consideră ca o mamă pentru el. Înainte, băiatul nu a cunoscut ceea ce înseamnă dragostea sau o vorbă bună din partea unei mame.

„Mama Geta însemană o mamă pe care nu am simțit-o în viața mea atâția ani. N-am primit niciodată niciun compliment de la mama, doar lucruri urâte care nu trebuie zise”, a declarat Beni, printre lacrimi.