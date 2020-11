Povestea tristă de viață a unui concurent de la Puterea Dragostei. Crescut de bunici, după ce i-a murit mama când avea doar cinci ani

Jitaru de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Jitaru Cristian, concurent în sezonul trei Puterea Dragostei, a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții lui. De la vârsta de cinci ani, Jitaru este orfan de un părinte. Prezentatoarea emisiunii de la Kanal D, Cristina Mihaela, a făcut câteva dezvăluiri din viața concurentului, spunând că a fost jucător la Steaua, lucru pe care nu-l știau foarte mulți telespectatori.

„Am citit în presă niște lucruri despre tine, pe care nu le știam. Știam că ai fost jucător la Steaua, în schimb nu știam că tu nu ai mamă și că ești singur de mic. De ce nu ne-ai povestit nimic?”, a spus prezentatoarea emisiunii „Puterea Dragostei”.

Drama lui Jitaru de la Puterea Dragostei

De-a lungul vieții, Jitaru de la Puterea Dragostei a trecut prin multe clipe grele, însă a reușit să rămână calm și să treacă peste orice obstacol. Acesta a povestit cum mamei lui nu i-a reușit operația, iar ulterior s-a stins din viață.

„N-am vrut să mă victimizez! Eu trebuia să mai am un frățior, dar mama a făcut avort, cum era pe timpul ăla și i-a mai rămas ceva pe chist. N-am înțeles bine discuția că eram mic și mi-a povestit mamaia. Când a fost să se opereze...nu i-a reușit operația. Ea a crezut că se poate trata cu ceaiuri și cu leacuri băbești. Între timp, s-a agravat. Când a vrut să se opereze nu s-a mai putut. Era în al-12-lea ceas, să zic așa.” a mărturisit Jitaru.

Jitaru avea doar cinci ani, iar mama lui avea vârsta de 28 de ani. Acesta a aflat adevărul despre moartea mamei lui, după mulți ani. „Am aflat târziu. Bunicii și tata mi-au ascuns povestea. Tata a stat singur un timp, apoi s-a recăsătorit. Am fost crescut de bunici, cu tata mă vedeam o dată pe săptămână. El lucra de luni până sâmbătă. Mă lua sâmbătă și mă aducea duminică, eram mic și nu avea cum să mă țină singur în apartament. Pe la 10-12 am conștientizat totul, când am întrebat de mama...” a adăugat Jitaru.

Jitaru le mai are pe cele două bunici, în afară de tatăl său care este plecat în străinătate. „Bunicile din partea lu mama și din partea lu tata. Una dintre ele are boala alzheimer și nu știe cine sunt.” a precizat concurentul de la Puterea Dragostei.

Jitaru de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Jitaru a mai povestit că a stat prost și cu banii, pentru că din fotbal nu câștiga așa cum își dorea. „Din fotbal nu am câștigat mulți bani. Eu stăteam foarte mult în oglindă și tata m-a îndrumat: de ce nu încerci să-i aranjezi și pe alții...poate cine știe prinzi, îți va plăcea. Am făcut cursuri de frizer și așa mi-am câștigat traiul. Tata e în Germania, iar eu sunt singur acasă!” s-a confesat Jitaru.

Concurentul de la Puterea Dragostei a povestit și despre fosta relație. „Am avut doar relații lungi, trei ani, doi ani jumătate, cinci...doar cu ultima fată am locuit împreună!” a conchis Jitaru.