Povestea Vioricăi, femeia care plătește de 17 ani rate pentru un apartament nefinalizat! Și-a luat țeapă de 2 ori, cu suma totală de 139.000 euro! Andreea Bălan, păcălită și ea de același constructor

Un investitor israelian a păgubit 571 de oameni într-un proiect imobiliar de 17 ani. A fugit cu suma de 20 de milioane de euro de pe urma unui proiect imobiliar care se voia a fi construit în zona Doamna Ghica, însă care a rămas doar la stadiul de proiect de aproape două decenii, iar oamenii nu și-au mai putut recupera banii pierduți.

Printre victimele investitorului se numără și Andreea Bălan, care a plătit suma de 90 000 de euro pentru o locuință de care nu se va mai bucura niciodată.

Proiectul Planorama a păgubit sute de oameni cu zeci și sute de mii de euro. Construcțiile proiectului s-au oprit în 2008, în anul 2007 investitorul intrând în faliment. Viorica Candet se numără și ea printre cumpărătorii care visau să locuiască în casa mult dorită. Femeia a fost păgubită nu o dată, ci de două ori cu semele de 37 000 de euro, achitați pentru o garsonieră, respectiv 102 000 de euro achitați pentru un apartament cu două camere.

Din cele 4 blocuri pe care investitorul israelian trebuia să le finalizeze, doar unul dintre ele a ajuns să fie locuit, respectiv blocul T3, care a fost finalizat tot de cumpărători. Blocul T4 este construit doar pe jumătate, din blocul T1 nu este construit decât un sfert, iar blocul T2 nu reprezintă decât o groapă.

Viorica Candet, cumpărătoare păgubită de două ori

La fel ca în cazul sutelor de oameni, și Viorica Candet și-a pierdut banii agonisiți o viață. Achită rate de 17 ani, fiind nevoită să continue să plătească până în anul 2027. Din nefericire, nu a putut recupera nimic din suma pierdută, avocații înștiințând-o că, fără să știe, a semnat o clauză care îi permitea investitorului să rămână cu banii chiar dacă nu finaliza proiectul, lucru care s-a și întâmplat.

„Pur și simplu era acolo o chichiță. Îți fac casa, nu ți-o fac, nu ai ce să-mi faci.”, a spus Viorica Candet, conform Observator .

Tribunalul București a decis în anul 2010 că oamenii păgubiți de investitor își pot recupera banii doar în cazul în care proiectul va fi cumpărat de un alt dezvoltator care să finalizeze de construit toate cele 4 blocuri.

Andreea Bălan se regăsește printre persoanele păgubite

Andreea Bălan își dorea o locuință la etajul 11 în blocul T4, semnând contractul în 2007. La un moment dat a decis un proces în care s-au înscris toți oamenii păgubiți de investitor, însă fără niciun succes.

„Timp de un an jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din 3 ediții "Dansez pentru Tine", cea din Mexic si celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toți banii i-am dat acolo. Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă... Am angajat o firmă de avocatură și s-a făcut un proces.”, a spus Andreea Bălan, conform aceleiași surse.