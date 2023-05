Prea sexy! Inna a încins privirile oamenilor din parc cu posteriorul acoperit de colanții foarte mulați. Imagini interzise cardiacilor | EXCLUSIV

In articol:

Inna este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cântăreața s-a făcut cunoscută în 2008, cu hitul „Hot”, cu care a reușit să cucerească nu numai topurile din țară, ci și pe cele de peste hotare. Încă

de mică, vedeta a crescut cu muzica în casă, astfel pasiunea sa pentru acest domeniu era absolut inevitabilă. Inna este extrem de sexy și niciodată nu a dezamăgit publicul cu aparițiile ei.

Inna și-a scos posteriorul sexy la înaintare

Paparazzi WOWbiz au fost de data aceasta geană pe Inna. Bine, nici nu aveai cum să nu o observi, când este atât de sexy. Artista a ieșit în parc cu prietenele, dar tot a ținut să își etaleze formele perfecte și foarte ieșite în relief. Posteriorul ei a fost vedeta. Colanții mulați s-au așezat perfect pe acesta și a defilat ca pe podium.

Face ce face și e din ce în ce mai sexy. Deși s-a îmbrăcat sport, lejer, Inna a reușit să fie feminină și foarte atrăgătoare. Se vede că este preocupată atent de felul în care arată și știe cum să își pună trupul în valoare.

Cântăreața l-a lăsat pe Deliric acasă și și-a rezervat câteva ore cu prietenele ei. Cine zice că dacă ești logodită nu mai poți să ieși cu fetele?

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cine este Rareș Prisacariu, câștigătorul ”Românii au Talent”, sezonul 13. „Lumea are nevoie de un om ca tine”- stirileprotv.ro

Inna, foarte apropiată de părinții logodnicului său

Inna este extrem de împlinită în relația pe care o are cu Deliric, iar aceștia au început să își facă planuri de viitor și să se gândească la o viață împreună. Artista a mărturisit că viitorii ei socri îi sunt foarte dragi, iar sentimentul este reciproc.

„Ne înțelegem foarte bine, sunt niște oameni buni, calzi, prietenoși și totul decurge minunat de fiecare dată când ne întâlnim. Și cred că același lucru este valabil și pentru el în ceea ce îi privește pe părinții mei”, a spus Inna, pentru viva.ro.

Citeste si: „Viața mi s-a schimbat, de când cu însurătoarea” Armin Nicoară, declarații despre căsnicia cu Claudia Puican- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Montserrat Bernabeu, umilinta maxima la adresa parintilor Shakirei!- radioimpuls.ro

Pentru că atât Inna, cât și Deliric sunt extrem de cunoscuți și au o mulțime de fani, multă lume a fost curioasă să afle dacă gelozia reprezintă o problemă în relația lor. Iată însă că vedeta spune că acest aspect nu le pune deloc bețe în roate. Mai mult decât atât, solista a dezvăluit și care este secretul care face ca iubirea lor să fie din ce în ce mai puternică.

„Nu sunt o persoană extrem de geloasă, ci o doză mică, necesară. (râde) Nici Toto nu este gelos, deci nu e un issue. Și, cum spuneam, ne înțelegem meseriile, atenția la care suntem expuși. Nu știu dacă e vorba despre secrete, ci despre faptul că ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt și cred că fiecare are capacitatea de a admite când el este cel care greșește și să își ceară scuze sau să îl asculte pe celălalt atunci când poate are un moment mai delicat. Nu am avut niciodată momente atât de tensionate încât să ne gândim la terapie de cuplu.”, a mai dezvăluit artista.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!