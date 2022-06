„Prefer să iau mereu o rochie din dulap decât să împrumut una!” Unde zboară Brigitte Pastramă pentru haine de mii de euro? | EXCLUSIV

In articol:

Brigitte Pastramă arată că nu se uită la bani când vine vorba de cele mai fine lucruri, pe sufletul ei, chiar dacă este într-o perioadă delicată a vieții ei din cauza divorțului de Florin Pastramă.

Brigitte Pastramă despre rochia ei: „Am dat cam 2.000 și ceva de euro.”

Prezentă la o petrecere din nordul Capitalei, Brigitte a impresionat cu vestimentația ei, pe care a adus-o din afară.

Îmbrăcată cu o rochie roz pal cu motiv floral, Brigitte a impresionat la eveniment prin eleganța sa simplă, dar de impact, și potrivită pentru tematica petrecerii, care a celebrat culoarea și diversitatea. Pentru ținuta perfectă, fostul fotomodel a fost în căutări mult timp și a scos din buzunar o sumă frumușică.

„Mi-am achiziționat-o în urmă cu vreo 3 săptămâni. Mi-am luat vreo 3 rochii. Este Zimmermann și am dat cam 2.000 și ceva de euro. Am luat-o de la un brand din Australia. Am căutat mult la noi, acolo unde mai aduc, dar n-am găsit. Am găsit-o după o lună și ceva de căutare. (...) Prefer să mă îmbrac la orice eveniment cu o rochie din dulap, decât să iau una de împrumut. Eu n-am făcut nici măcar o dată lucrul ăsta și n-o să-l fac niciodată. Eu am foarte multe ținute și foarte multe rochii în garderobă”, a recunoscut Brigitte Pastramă în interviul acordat jurnaliștilor WOWbiz.

Citeste si: Alexandru Ciucu nu vrea să renunțe! Designerul a făcut recurs pentru custodia fetițelor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Brigitte Pastramă, declarații exclusive după ce a anunțat că divorțează: „Am rămas doar noi două”| EXCLUSIV

Brigitte Pastramă: „În ultimul timp am tot fost la cumpărături în Italia și Franța.”

Brigitte iubește să călătorească și o face mai ales pentru sesiunile de shopping în magazinele de lux din întreaga lume. De când restricțiile anti-COVID-19 au dispărut, aceasta a profitat din plin de ocaziile de a vizita marile capitale ale modei din Europa pentru a-și îmbogăți garderoba.

„În ultimul timp am fost foarte mult timp plecată, pentru că s-au deschis granițele și am tot fost la cumpărături în Italia și Franța. Am luat tot ce mi-a plăcut de acolo. Chiar dacă în România nu sunt atât de multe magazine de brand, e foarte aproape. Cam o oră jumate depărtare și 200-300 de euro, că nu mă duc clasa I. Mă duc și eu cu zboruri low-cost”, a declarat Brigitte Pastramă în interviul exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Brigitte spune mândră că nu a avut niciodată probleme cu banii și că preferă să se bucure de ei, pe cât de mult posibil, de cum îi câștigă, fără să-i lase să se adune prea mult la un loc.

„Avem și noi, fetele, o pasiune a cumpărăturilor! Asta este! Eu una am muncit toată viața și am învățat, și spune și în Biblie, în Ecleziastul, că degeaba muncești, dacă nu te bucuri de rodul muncii tale. Așa că nu-mi mai pun opreliști! Îmi iau ceea ce-mi place. Viața e prea scurtă! Eu am 45 de ani. Decât să stau să mă uit în cont, la bani, mai bine îi cheltui, că ziua de mâine nu-mi aparține!”, a adăugat Brigitte Pastramă.