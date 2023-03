Pregătirile de nuntă sunt în toi pentru Maria Constantin și Robert Stoica. Ce se întâmplă cu rochia de mireasă și cine va fi invitatul surpriză de la marele eveniment | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin și Robert Stoica au început deja să pună la punct toate detaliile cu privire la nuntă, evenimentul extrem de special fiind organizat la începutul lunii august.

Artista și-a ales deja rochia de mireasă, însă urmează să înceapă croiala acesteia, iar lista de artiști va fi și foarte curând finalizată.

În mai multe rânduri Maria Constantin a anunțat că își dorește să organizeze un eveniment aparte, o petrecere la care toată lumea să se distreze și să se simtă cât se poate de bine. Cei doi îndrăgostiți s-au decis și în privința locației unde vor ține evenimentul pe care și-l doresc în aer liber.

Cine va cânta la nunta Mariei Constantin

Vedeta ne-a mărturisit că se numără nume mari pe listă, însă în prezent pun cap la cap toate detaliile pentru a ști exact cine va veni să facă o atmosferă de zile mari. Un lucru este clar: Adrian Minune nu va lipsi de la eveniment.

Pe cei doi îndrăgostiți și pe familia manelistului îi leagă o prietenie aparte așa că Adrian Minune va face o atmosferă de zile mari la nunta Mariei Constantin. Mai mult decât atât, finii manelistului sunt cei care îi vor cununa pe Maria și Robert.

"Momentan doar am discutat cu artiștii, săptămâna aceasta trebuie să confirmăm și să vedem cine va fi disponibil. Deși este în post, este și perioada vacanțelor și majoritatea atunci pleacă. Este o perioadă în care mai apucăm și noi artiștii să mai plecăm în vacanță.

În principiu am discutat cu ei, însă așteptăm să și confirme. Adrian Minune va veni sigur. Adrian Minune o să fie sigur pentru că nașii noștri sunt Rustem și Kristyana care sunt finii lui așa că Adrian va fi alături de noi cu întreaga familie. Suntem în familie cum ar venit și categoric el va fi prezent să cânte.

Ne leagă și o prietenie foarte frumoasă, noi ne vizităm, am fost inclusiv la pensiunea noastră de la Curtea de Argeș împreună, unde a venit cu întreaga lui familie, cu copiii și soția. Suntem în familie cumva", a povestit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Cum decurg pregătirile de nuntă pentru Maria Constantin

Artista a început deja pregătirile de nuntă. Locația a fost aleasă și s-au stabilit și câteva aspect cu privire la meniu, însă momentan mai există și multe alte lucruri pe care trebuie să le stabilească cei doi îndrăgostiți.

"Am discutat la restaurant, mai avem câteva lucruri pe care trebuie să le stabilim, dar ușor ușor le vom face pe toate", a povestit Maria Constantin.

Când au văzut că petrecerea are loc în post, haterii au început imediat o serie de comentarii acide, însă cântăreața a ținut să vină cu o serie de clarificări și ne-a mărturisit că doar petrecerea va fi organizată în ziua de vineri, atunci când este și post.

Cununiile vor fi organizate înainte de lăsata seculi, pentru că nici ei nu își doresc să încalce regulile.

"Am și specificat că în post are loc doar petrecere, nu vor fi și cununia civilă și cea religioasă. În post nu se cunună, dar acestea vor fi cel mai probabil făcute înainte, nu știu exact pentru că încă nu am stabilit această dată.

Clar le vom face înainte de post, atunci când se cunună. Nu vrem să încălcăm nicio regulă. Nu facem nici în weekend pentru că nu am avea cum. Noi avem și evenimente, trebuie să vină și surorile noastre care locuiesc în Italia și atunci am zis să profităm de această perioadă de concedii. Tocmai de aceea este și pusă nunta în acea zi", a mai dezvăluit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Ce se întâmplă cu rochia de mireasă a Mariei Constantin

Când și-a ales rochia de mireasă, frumoasa artistă nu știa că va fi cerută de soție sau că va mai ajunge în fața altarului. La acel moment a văzut modelul și i-a transmis designerului său că își dorește ca aceea să fie rochia în care ea se căsătorește dacă va mai fi ocazia.

În prezent, cei doi și-au luat toate lucrurile necesare pentru realizarea frumoasei rochii așa că mai trebuie doar să se apuce de treabă.

"Cu Florin Burescu momentan am luat tot ce trebuie pentru rochiță, dar încă nu ne-am apucat. Trebuie să începem și asta tocmai ca să fie cumva gata pentru că vor urma și pentru el perioade mai încărcate, cu mai multe comenzi așa că am stabilit să fie gata mai înainte ca să nu așteptăm atunci pe ultima sută de metri.

Momentan mai am o serie de concerte, trebuie să plec weekendul acesta la Londra, apoi și în Spania și încercăm cumva printre evenimente să ne focusăm și pe rochiță", ne-a dezvăluit artista.

Maria Constantin și Robert Stoica nu au emoții pentru marele eveniment

Frumoasa artistă și logodnicul ei nu au emoții pentru marele eveniment. Maria Constantin este sigură că totul va ieși așa cum își dorește și mai ales că oamenii se vor simți extrem de bine la petrecere.

"Nu cred că trebuie să avem emoții pentru că noi am gândit-o ca și o petrecere. Tocmai de aceea va fi white party. O să fie o petrecere, nu neapărat ca o nuntă clasică. Ne dorim o petrecere frumoasă la care toată lumea să se simtă bine cu muzică bună, cu absolut tot ceea ce trebuie. Am ales deja locația, o să fie în afara Bucureștiului", a povestit îndrăgita cântăreață.

