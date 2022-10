Premier League: Chelsea vs. Manchester United. Ronaldo nu va intra pe teren - LIVE 22 octombrie 2022

In articol:

Premier League: Chelsea vs. Manchester United. Cristiano Ronaldo nu va fi în lotul echipei Manchester United. Vezi de ce, dar și la ce oră va începe meciul Chelsea vs. Manchester!

La ce oră începe meciul Chelsea vs. Manchester United din Premier League?

Două dintre cele mai impunătoare echipe de fotbal din Europa se pregătesc să intre pe teren și să bucure fanii sportului cu un meci admirabil. Astfel că, Chelsea este neînvinsă în ultimele opt meciuri din Premier League disputate pe Stamford Bridge, având la activ cinci victorii și trei egaluri. Mai mult decât atât, Manchester United a depășit la rândul ei startul de sezon, iar pe traseu a învins trei echipe din Big 6, Liverpool (2-1), Arsenal (3-1) și Tottenham (2-0). Reamintim că meciurile celor de la Manchester United au fost disputate pe Olf Trafford.

Totodată, meciul din Premier League, Chelsea vs. Manchester United, este foarte așteptat, întrucât au trecut deja nouă partide (trei eșecuri și șase egaluri) de când Chelsea nu a mai învins englezii în campionat.

Meciul va avea loc sâmbătă, 22 octombrie 2022, de la ora 19:30, în derby-ul etapei a 13-a în Premier League. De altfel, unul dintre cele mai însemnate în economia bătăliei pentru Top 4.

Premier League: Chelsea vs. Manchester United [Sursa foto: PixaBay]

Cristiano Ronaldo nu va fi în lotul echipei Manchester United

Manchester United a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că Ronaldo nu va mai fi în lotul echipei Manchester United. Decizia a fost luată de Erik ten Hag, cu sprijinul conducerii, după ce atacantul portughez a refuzat să intre pe teren pe finalul meciului cu Tottenham, încheiat 2-0 pentru „diavolii roșii”, scrie sport.ro. Potrivit aceleiași surse, Cristiano Ronaldo a fost surprins plecând spre vestiare în minutul 89, înainte de fluierul final al partidei.

În interviul acordat celor de la Sky Sports imediat după victoria 2-0 cu Spurs, managerul a comentat că se va ocupa în ziua viitoare de „problema” cauzată de atacantul portughez: „Voi rezolva această problemă mâine. Acum sărbătorim victoria.”, citează gsp.ro. La scurt timp de la publicarea comunicatului de presă în care se comunica absența lui Cristiano Ronaldo la meciul de sâmbătă seara, fotbalistul a transmis un mesaj pentru fanii săi, pe pagina personală de Instagram:

„Așa cum am făcut întotdeauna de-a lungul carierei mele, încerc să trăiesc și să joc cu respect față de colegii mei, adversarii mei și antrenorii mei. Asta nu s-a schimbat. Nu m-am schimbat. Sunt aceeași persoană și același profesionst care am fost în ultimii 20 de ani în care am jucat în fotbalul de elită, iar respectul a jucat întotdeauna un rol foarte important în luarea deciziilor. Am început de foarte tânăr, jucătorii mai în vârstă și mai experimentați au fost întotdeauna exemple extrem de importante pentru mine. Astfel, mai târziu, am încercat întotdeauna să setez un exemplu în mine pentru tinerii care au crescut în toate echipele pe care le-am reprezentat. Din păcate nu este întotdeauna posibil asta și câteodată tensiunea momentului nu scoate ce e mai bun din noi.

În aceste momente, simt doar că trebuie să muncesc din greu în Carrington, să îmi sprijin coechipierii și să mă pregătesc pentru tot în orice meci. Nu este o opțiune să cedezi în fața presiunii. Nu a fost niciodată. Aceasta este Manchester United și uniți trebuie să rămânem. În curând vom fi din nou împreună”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Echipele probabile

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Chalobah; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

