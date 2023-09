Premieră în ultimii 20 de ani! Acest sezon de Champions League este primul în care Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu sunt prezenți

In articol:

În ultimii ani Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au dominat fotbalul european. Ambii au devenit fotbaliști emblematici pentru Barcelona, respectiv Real Madrid și amândoi au câștigat tot ce se putea la nivel de club.

În plus, cei doi „titani” sunt cei mai buni marcatori din istoria Champions League, iar ediția aceasta va fi prima din ultimele două decenii în care argentinianul și portughezul nu o să fie prezenți.

Motivul pentru care acest lucru se întâmplă este unul evident: amândoi au părăsit fotbalul european. Cristiano Ronaldo a fost primul, mergând în Arabia Saudită la Al-Nassr. Lionel Messi a ales și el o destinație exotică, mai precis Statele Unite ale Americii, devenind fotbalistul celor de la Inter Miami.

Cristiano Ronaldo și Messi, cei mai buni marcatori din istoria UEFA Champions League

Potrivit Digi Sport, Cristiano Ronaldo este fotbalistul care are cele mai multe meciuri jucate în UEFA Champions League, 187 mai precis.

De asemenea, conform site-ului oficial al UEFA, Cristiano Ronaldo este și cel mai bun marcator al celei mai importante competiții la nivel de echipe de club.

Lusitanul are 140 de goluri, reușind să înscrie pentru trei echipe: Manchester United, Real Madrid și Juventus).

La diferență de 11 goluri se află Lionel Messi. Argentinianul a înscris de 129 de ori, atât în tricoul celor de la FC Barcelona, cât și în cel al formației PSG. În ceea ce privește numărul de meciuri jucate, căpitanul Argentinei are 163 de partide, fiind pe locul trei, în urma lui Iker Casillas și Cristiano Ronaldo.

Cei doi conduc topul și când vine vorba de numărul de pase decisive

În plus, cei doi nu sunt doar cei mai buni marcatori din Champions League, dar și jucătorii care au oferit cele mai multe pase decisive. Cristiano Ronaldo are 42 de assist-uri, iar Lionel Messi 40. Totuși, trebuie precizat că argentinianul are mai puține meciuri decât lusitanul, diferența fiind de 24 de partide în favoarea jucătorului de la Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo [Sursa foto: Profimedia]

Cei doi au avut cel mai bun randament pentru Real Madrid (în cazul lui Cristiano Ronaldo) și Barcelona (când vine vorba de Lionel Messi). De pildă, din cele 5 trofee UEFA Champions League pe care echipa catalană le are, argentinanul a contribuit la patru dintre ele.

Cristiano Ronaldo a câștigat de cinci ori Champions League, prima dată cu Manchester United, iar următoarele cu Real Madrid. Ultimele trei triumfuri în această competiție au fost consecutive, lusitanul, alături de „Los Blancos”, impunându-se în 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018.