Premieră la Opera Națională din București! Spectacolul de balet "Lacul Lebedelor" va fi pus în scenă, iar biletele sunt deja vândute. WOWbiz a fost în culise și are detalii despre marele show | EXCLUSIV

Opera Națională București prezintă sâmbătă, 19 noiembrie, ora 18:30, premiera spectacolului de balet „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, regia și coregrafia Oleg Danovski, adaptarea și punerea în scenă Oleg Danovski Jr., scenograf costume Viorica Petrovici, scenograf decoruri Adrian Damian.

Conducerea muzicală Iurie Florea.

WOWbiz a fost prezent la repetiția generală, ultima înaintea marelui show. Am stat în sală, drept spectatori, dar am tras un ochi și în culise, unde am stat de vorbă cu cei implicați în spectacolul de balet.

Premieră la Opera Națională din București

Mâine seară românii se vor bucura de un spectacol de balet deosebit, pus în scenă de artiști deosebiți. WOWbiz a participat la marea repetiție dinaintea show-ului, care este deja sold-out și a aflat detalii incredibile de culise.

"Majoritatea spectacolelor sunt sold out până în luna decembrie inclusiv. Publicul iubitor de balet este fidel și de onorează cu prezența numeroasă de fiecare dată. Spectacolul va fi centrat în jurul unei povești de dragoste. Vor fi în jur de 80 de artiști pe scenă din România și din străinătate și suntem foarte bucuroși că putem să prezentăm acest spectacol deosebit tuturor. Este enorm de multă muncă în spate, sacrificii și efort intens depus zi de zi, multe ori pe zi.", a declarat Alin Gheorghiu, consilier artistic de balet, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mergem mai departe la unul dintre artiștii principali și anume cel negativ, care va performa alături de o prim-balerină de origine chineză. Am aflat povestea din spatele personajului său, dar și cât a durat pregătirea unui astfel de show.

"Lucrăm de peste o lună de zile pentru a duce această premieră la bun sfârșit. Suntem în mare parte foarte obosiți, plini de emoții, plini de nervi aș putea spune, dar suntem ferm convinși că va fi un real succes. Personajul meu este eroul negativ. Atunci când ai oamenii necesari, care te ajută prin orice fel de putere, nu consideri că este foarte greu, este dificil, în schimb, să te transpui tu ca om, ca artist, ca balerin în orice fel de personaj, dar nu este imposibil.", a mărturisit balerinul Cristian Șușu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Povestea din spatele spectacolului de balet "Lacul Lebedelor"

Titlu de referință în istoria baletului, „Lacul lebedelor” a avut premiera mondială pe 20 februarie 1877, la Teatrul Bolshoi din Moscova. Povestea din spatele celei mai celebre dintre compozițiile de balet este una cât se poate de captivantă și a reprezentat, de-a lungul timpului, subiectul de discuție al multor critici.

Legenda despre prințese transformate în lebede de un vrăjitor rău, în care vraja lui poate fi spulberată numai prin iubirea unui prinț, rămâne și în zilele de astăzi poate cea mai frumoasă poveste de balet ce a fost lăsată posterității.

