Premiera serialului turcesc „Hercai”, pe 9 februarie, de la ora 20:00, la Kanal D!

Serialul ii are in centrul intrigii pe pe Reyyan (interpretată de Ebru Şahin) și Miran (Akın Akınözü), doi tineri “condamnati” sa lupte pentru dragostea lor, în ciuda tuturor obstacolelor ce le ies in cale.

Reyyan face parte din instarita si influenta familie Șadoğlu, din Midyat, un orasel din Turcia. Dintotdeauna frumoasa fata a considerat locul in care traiește <inchisoarea> ei, si nu caminul ce-i poate oferi o familie iubitoare.

Cu toate ca tatal ei vitreg, Hazar (Serhat Tutumluer), si unchiul Cihan (Serdar Özer) sunt figuri importante in oras, dar si oameni de temut, adevaratul lider este bunicul tinerei, Nasuh (Macit Sonkan). Acesta din urma este si unul dintre cei care și-au pus amprenta intr-un mod negativ asupra destinului fetei. Reyyan are o singura dorinta, sa plece din locul care i-a adus atata suferinta si sa-si gaseasca linistea.

Destinul i-l va scoate in cale pe Miran, si el cu o poveste de viata tulburatoare. Evenimente dramatice vor decurge din incercarile celor doi tineri de a fi impreuna.

