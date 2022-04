Premiere Netflix MAI 2022. Ce filme și seriale apar pe Netflix în luna mai 2022

In articol:

Premiere Netflix MAI 2022. Netflix va lansa în luna mai 2022 mai multe filme, dar și seriale. Totodată, începând cu ultima lună de primăvară 2022, Netflix va da startul unor noi documentare, desene pentru copii și animeuri. Printre principalele producții marca Netflix care vor apărea în mai se numără: „Clark”, „Stranger Things 4”, „Welcome to Eden”, „The Contractor” și „Kung Fu Panda 3”.

Iată mai multe detalii despre premierele Netflix ale lunii mai 2022!

Titlurile lunii mai 2022 la Netflix

Clark, din 5 mai 2022 pe Netflix

„Clark” este un serial dramatic care va debuta la Netflix în data de 5 mai 2022. Acesta spune povestea de viață a bărbatului din spatele expresiei „sindromul Stockholm”, care a reușit să vrăjească Suedia, în ciuda nenumăratelor acuzații de trafic de droguri, tentativă de omor, furt și jaf asupra mai multor bănci.

Menționăm că serialul este bazat pe adevărurile și minciunile dezvăluite de autobiografia lui Clark Olofsson.

Regizat de Jonas Åkerlund, serialul este o poveste de ficțiune despre unul dintre cele mai controversate personaje din istoria contemporană a Suediei.

Love, Death & Robots: Volumul 3, din 20 mai 2022 pe Netflix

Plăceri violente, lumi stranii și turnuri bizare sunt conceptele care te așteaptă în al treilea volum al antologiei animate distinse cu premiul Emmy, semnată de Tim Miller și David Fincher.

Stranger Things 4: Volumul 1, din 27 mai 2022 pe Netflix

Volumul 1 din Stranger Things 4 prezintă acțiunea după șase luni de la bătălia de la Starcourt, care a semănat teroare și distrugere în Hawkins. Având încă de suferit de pe urma acesteia, grupul nostru de prieteni trebuie să se despartă pentru prima dată, iar complicațiile vieții de liceu nu le-au ușurat existența, notează tvmania.ro.

Filme Netflix care au premiera în luna mai 2022

Totodată, sursa mai notează că în această perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă și înspăimântătoare amenințare. Dezlegarea groaznicului mister al acesteia ar putea pune capăt, în sfârșit, ororilor din Lumea Răsturnată.

Mardaduke din 6 mai 2022

The Takedown din 6 mai 2022

The Getaway King din 11 mai 2022

Senior Year din 13 mai 2022

F*ck Love Too din 20 mai 2022

Godspeed din 23 mai 2022

Seriale Netflix care au premiera în luna mai 2022

El Marginal: sezonul 5 din 4 mai 2022

În ultimul sezon al serialului El Marginal, Miguel caută să se reabiliteze după gratii, Diosito întâmpină probleme în lumea de afară, iar un cult amenință să aducă sfârșitul pentru Puente Viejo.

Summertime: sezonul 3 din 4 mai 2022

Sezonul 3 din Summertime prezintă o nouă vară, care aduce o nouă serie de triunghiuri amoroase. Astfel, grupul își explorează pasiunile și testează limitele prieteniei.

The Pentaverate din 5 mai 2022

După ce a influențat evenimentele globale vreme de secole, o societate secretă este amenințată din interior. Urmărește pentru a afla dacă poate acest reporter canadian s-o salveze odată cu lumea.

The Sound of Magic din 6 mai 2022

Un magician care trăiește într-un parc de distracții abandonat face să dispară necazurile unei adolescente deziluzionate și greu încercate și îi readuce speranța. Urmărește pentru a afla ce se întâmplă.

Welcome to Eden din 6 mai 2022

Welcome to Eden prezintă un grup de tineri adulți merg la o petrecere pe o insulă îndepărtată, dar găsesc cu totul altceva în locul paradisului la care se așteptau.

De asemenea, sunt așteptate serialele:

The Circle: sezonul 4 din 4 mai, episoadele 1- 4

Workin' Moms sezonul 6 din 10 mai

42 Days of Darkness din 11 mai

Brotherhood sezonul 2 din 11 mai

The Circle sezonul 4 din 11 mai, episoadele 5- 8

Bling Empire sezonul 2 din 13 mai

New Heights din 13 mai

The Lincoln Lawyer din 13 mai

Love on the Spectrum U.S. din 18 mai

The Circle sezonul 4 din 18 mai, episoadele 9- 12

Who Killed Sara? sezonul 3 din 18 mai

Our Blues din 21 mai

The Circle sezonul 4 din 25 mai, episodul 13

Documentare Netflix care au premiera în luna mai 2022

Hold Your Breath: The Ice Dive din 3 mai 2022

Meltdown: Three Mile Island din 4 mai 2022

Wild Babies din 5 mai 2022

Cyber Hell: Exposing the Internet Horror din 18 mai 2022

Producții Netflix pentru copii și familie mai 2022

Octonauts Above & Beyond: sezonul 2 din 2 mai 2022

Maverix din 12 mai 2022

The Baby Boss: Back in the Crib din 19 mai 2022

Sea of Love din 23 mai 2022

My Little Pony: Make Your Mark din 26 mai 2022

În plus, Netflix lansează în luna mai 2022 și animeul Vampire in the Garden din 16 mai. Acesta prezintă povestea a doi dușmani de moarte, o fată și o regină-vampir, care pleacă împreună în căutarea paradisului în care oamenii și vampirii au coexistat cândva în pace.

