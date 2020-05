Premierul Ludovic Orban, noi declarații despre 15 mai

In articol:

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că luni a prezentat Parlamentului raportul privind activitatea Guvernului în bătălia anti-COVID-19 şi că se împlinesc şi 6 luni de la învestirea Guvernului, motiv pentur care va prezenta un raport al Cabinetului pe care îl conduce.

Principalele declarații ale premierului:

România nu a fost pregătită pentru a se confrunta cu acest pericol. Știți foarte biine că n-am avut stocuri, spitalele nu au fost pregătite pentru a face față unei astfel de provocări. Guvernul a luat măsuri înainte ca alte țări să ia măsuri și înainte să existe avertismente care să forțeze Guvernul să ia astfel de măsuri. Guvernul a început bătălia cu COVID-19 înainte de starea de urgență din 15 martie.

Am început să luăm măsuri încă de la izbucnirea epidemiei în China, care au strînit critici, cum au fost carantina, izolarea la domiciliu. Am instituit măsuri de suspendare a zborurilor, suspendarea școlilor și multe alte măsuri care au fost privite la vremea respectivă cu oarecare încredere, dar au condus la un rezultat eficient în bătălia Guvernului și autorităților.

Noi diagnosticăm în funcție de necesități, în baza protocolului stabilit la nivelul OMS și care este promovat și de Comisia Europeană și a fost validat de Ministerul Sănătății prin INSP. Un indicator care arată gradul de răspândire este numărul de pacienți de la ATI, niciodată nu a fost depășit numărul de 260. Un alt indicator este numărul de decese. În timp ce în România sunt de ordinul sutelor, în Spania și Franța sunt de ordinul zecilor de mii, ca să nu mai vorbim de Belgia care are cel mai mare număr de morți la suta de locuitori.

A trebuit să luăm măsuri din mers, să întărim capacitatea instituțiilor implicate în bătălia COVID-19, să ne perfecționăm permanent.

Capacitatea de astăzi este de 11.000 de teste zilnic și vrem să ajungem la 15.000 de teste, vorbim de aparate RT PCR.

Am luat măsuri care n-au fost populare, dar care și-au dovedit efectul. Am avut momente în care am fost aproape de limita de tratare și am făcut și în acest sens toate demersurile necesare pentru a găsi tratamentele. Am să mă refer la necesitatea de impunere a restricțiilor.

Nu mi-am dorit niciodată, ca premier, să impun restricții românilor.

Toate aceste decizii care au dus la restricții au fost luate numai pentru sănătatea românilor, pentru a putea salva vieți. Nu le-am luat că ne-au făcut plăcere, le-am luat pentru că a fost necesar. Din data de 15 ani, ne propunem să reducem restricțiile gradual, având la bază doar criteriul riscului epidemiologic. Evaluarea de risc epidemiologic este făcută de specialiști și este cea care stă la baza ridicării restricțiilor.

Pentru fiecare ridicare de restricții vom aștepta în jur de 15 zile ca să vedem efectele. Orice ridicare de restricții va fi insoțită de un set de reguli.

Vom impune un set de reguli în ceea ce privește și transportul public și activitatea care se desfășoară în birouri. De asemenea, vom stabili reguli care au un singur rost, să reducă riscul de răspândire a virusului. O atenție deosebită am acordat-o economiei. Obiectivul nostru a fost să afectăm cât mai puțin economia. Orice activitate economică pentru care riscul de răspândire nu era mare, am permis desfășurarea ei. Nu s-a închis niciunul dintre șantiere, fie că era vorba de investiții în infrastructura energetică, sau derulate prin CNI sau PNDL, sau alte investiții.

În ciuda previziunilor anumitor analiști, lucrurile stau mai bine decât ne-am așteptat.

Ne-am uitat inclusiv pe încasările bugetelor, scăderile sunt mai mici decât previziunile care au fost făcute. Printre principalele măsuri economice pe care le-am luat este IMM Invest, de garantare și subvenționare a dobânzilor, credite pentru asigurarea capitalului de lucru și credite pentru investiții. Numărul companiilor care au aplicat a depășit 50.000. Sigur nu vor primi toate, pentru că deciziile vor fi luate de băncile pentru care optează.

Despre șomajul tehnic: Pentru ca angajații companiilor care urmau să întrerupă activitatea total sau parțial să poată rămână alături de companie. Era foarte important pentru că existau echipe și ar fi fost foarte greu să își reia activitatea angajând alte persoane. Pentru prima perioadă, șomajului tehnic am avut în plată peste 570.000 de angajați.

De asemenea, am avut o formă de acordare de indemnizații de 75% către profesioniștii Codului Civil, către cluburile sportive, care nu au mai putut să funcționeze. Am avut aproape 60.000 de beneficiari. O altă măsură a fost suspendarea plății ratelor la credite pe o perioadă de până la 9 luni, în 31 decembrie. Adresabilitatea acestei măsuri a fost cea mai largă.

Aproape 40.000 de persoane și firme au beneficiat până acum de această decizie, a suspendării ratelor. Am ridicat presiunea în privința taxelor și impozitelor locale prorogând termenul la care pot fi plătite până la 30 iunie.

