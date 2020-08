Premierul Ludovic Orban

In articol:

Premierul Ludovic Orban a anunţat, la începutul şedinţei de Guvern, că principalul act normativ este hotărârea de Guvern pentru modificarea hotărârii de Guvern privind starea de alertă, astfel încât să fie permisă reluarea activităţii instituţiilor de cultură, dar şi a restaurantelor şi cafenelelor în spaţii închise.

"După cum bine ştiţi, în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă am luat decizia să propunem reluarea activităţii instituţiilor de cultură, instituţiilor de spectacol, teatre, cinematografe, de asemenea reluarea activităţii pentru unităţile de servire a mesei, restaurante, cafenele, şi în spaţii închise. Reluarea activităţii se va face de la 1 septembrie, iar noi astăzi trebuie să adoptăm hotărârea de Guvern prin care se modifică hotărârea de Guvern pentru starea de alertă pentru a include toate prevederile necesare pentru relauarea acestor ativităţi în bune condiţii", a spus Ludovic Orban, citat de news.ro.

El a explicat că după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii vor trebui să emită, în cursul zilei de luni, ordinul comun privind regulile de protecţie sanitară în domeniul culturii, iar Ministerul Sănătăţii şi cel al Economiei să emită ordinul privind măsurile de protecţie sanitară în cazul restaurantelor, cafenelelor.

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Tocmai acum s-a aflat. Câți bani a luat Adrian Minune pentru filmul Gadjo Dilo

Citeste si: Fanii lui Livian nu dorm! Aceștia au sesizat un detaliu mic, confrom căruia Livian formează un cuplu

Citeste si: Cine este, de fapt, agresorul lui David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel? Anchetatorii l-au găsit

Criteriul epidemiologic stabilit cu Ministerul Sănătății

"Am inclus în hotărârea CNSU un prag privitor la nivelul de răspândire a virusului la nivel judeţean, este vorba de 1,5 la mie cazuri cumulate în ultimele 14 zile şi am lăsat posibilitatea CJSU acolo unde la nivel judeţean nivelul de răspândire a virusului este mai mic de 1,5 la mie dacă apare într-o localitate peste 1,5 să aibă posibilitatea să restricţioneze activitatea în localitatea respectivă astfel încât să nu permitem răspândirea virusului şi posibilitatea ca în judeţele unde indicatorul de 1,5 este depăşit, unde este sub 1,5 să se permită reluarea activităţii. Acesta este criteriul epidemiologic pe care l-am stabilit cu Ministerul Sănătăţii şi specialiştii", a afirmat premierul.

El a menţionat că toate aceste reguli trebuie comunicate public şi trebuie avute întâlniri cu reprezentanţii teatrelor, cinematografelor pentru a prezenta aceste norme şi a-i asocia în respectarea regulilor. De asemenea, trebuie avute discuţii şi cu reprezentanţii industriei ospitalităţii.