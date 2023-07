Premiile Emmy 2023. Lista completă a producțiilor nominalizate în acest an

In articol:

Premiile Emmy 2023. Care sunt producțiile nominalizate în acest an? Iată lista completa!

Premiile Emmy 2023

În această toamnă va avea loc decernarea Premiilor Emmy 2023. Nominalizările au fost anunţate de actriţa Yvette Nicole Brown şi de reședințele şi CEO-ul Academiei Americane de Televiziune, Frank Scherma.

Printre producțiile care au obținut cele mai multe nominalizări la Premiile Emmy 2023 se numără "Succession", "The Last of Us", "The White Lotus" și "Ted Lasso". Sezonul final al serialului "Succession" a primit 27 de nominalizări, iar ceea ce este remarcabil este că trei actori din același serial au fost nominalizați pentru categoria "Cel mai bun actor într-un rol principal", acest lucru fiind în premieră în istoria Premiilor Emmy.

În lista nominalizărilor la Premiile Emmy 2023 se regăsesc și trei artiști români care au contribuit la serialul "Wednesday", filmat și în România. Aceștia sunt Adrian Curelea în calitate de director artistic, Adina Bucur în rol de supervizor de costume și Bianca Boeroiu în postura de make-up artist.

Acești artiști români au șanse de a obține un trofeu la eveniment.

Câștigătorii la cea de-a 75-a ediție a Premiilor Emmy vor fi anunțați la gala de pe data de 18 septembrie 2023.

Premiile Emmy 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Lista completă a producțiilor nominalizate anul acesta la Premiile Emmy 2023

Cel mai bun serial dramatic

„Andor”

„Better Call Saul”

„The Crown”

„Casa Dragonului”

„The Last of Us”

„Succesiunea”

„Lotusul alb”

„Yellowjackets”

Cel mai bun serial de comedie

„Şcoala Abbott”

„Barry”

„Ursul”

„Jury Duty”

„Minunata doamnă Maisel”

„Crime în imobil”

„Ted Lasso”

„Wednesday”

Cea mai bună miniserie

„Râcă”

„Dahmer – Monstru: Povestea lui Jeffrey Dahmer”

„Daisy Jones & the Six”

„Fleishman are necazuri”

„Obi-Wan Kenobi”

Cel mai bun actor în rol principal – serial dramatic

Jeff Bridges („The Old Man”)

Brian Cox („Succesiunea”)

Kieran Culkin („Succesiunea”)

Bob Odenkirk („Better Call Saul”)

Pedro Pascal („The Last of Us”)

Jeremy Strong („Succesiunea”)

Cea mai bună actriţă în rol principal – serial dramatic

Sharon Horgan („Bad Sisters”)

Melanie Lynskey („Yellowjackets”)

Elisabeth Moss („Povestea slujitoarei”)

Bella Ramsey („The Last of Us”)

Keri Russell („Diplomata”)

Sarah Snook („Succesiunea”)

Cel mai bun actor în rol principal – serial de comedie

Bill Hader („Barry”)

Jason Segel („Shrinking”)

Martin Short („Crime în imobil”)

Jason Sudeikis („Ted Lasso”)

Jeremy Allen White („Ursul”)

Cea mai bună actriţă în rol principal – serial de comedie

Christina Applegate („Nu mai exişti pentru mine”)

Rachel Brosnahan („Minunata doamnă Maisel”)

Quinta Brunson („Şcoala Abbott”)

Natasha Lyonne („Poker Face”)

Jenna Ortega („Wednesday”)

Cel mai bun actor – miniserie

Taron Egerton („Black Bird”)

Kumail Nanjiani („Bun venit la Chippendales”)

Evan Peters („Dahmer – Monstru: Povestea lui Jeffrey Dahmer”)

Daniel Radcliffe („Weird: The Al Yankovic Story”)

Michael Shannon („George & Tammy”)

Steven Yeun („Râcă”)

Cea mai bună actriţă în rol principal – serie limitată/ film TV

Lizzy Caplan („Fleishman are necazuri”)

Jessica Chastain („George & Tammy”)

Dominique Fishback („Swarm”)

Kathryn Hahn („Tiny Beautiful Things”)

Riley Keough („Daisy Jones & the Six”)

Ali Wong („Râcă”)

Cel mai bun actor în rol secundar – serial de comedie

Anthony Carrigan („Barry”)

Phil Dunster („Ted Lasso”)

Brett Goldstein („Ted Lasso”)

James Marsden („Jury Duty”)

Ebon Moss-Bachrach („Ursul”)

Tyler James Williams (“Abbott Elementary”)

Henry Winkler (“Barry”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar – serial de comedie

Alex Borstein („Minunata doamnă Maisel”)

Ayo Edebiri („Ursul”)

Janelle James („Şcoala Abbott”)

Sheryl Lee Ralph („Şcoala Abbott”)

Juno Temple („Ted Lasso”)

Hannah Waddingham („Ted Lasso”)

Jessica Williams („Shrinking”)

Cel mai bun actor într-un rol secundar – serial dramatic

F. Murray Abraham („Lotusul alb”)

Nicholas Braun („Succesiunea”)

Michael Imperioli („Lotusul alb”)

Theo James („Lotusul alb”)

Matthew Macfadyen („Succesiunea”)

Alan Ruck („Succesiunea”)

Will Sharpe („Lotusul alb”)

Alexander Skarsgård („Succesiunea”)

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar – serial dramatic

Jennifer Coolidge („Lotusul alb”)

Elizabeth Debicki („The Crown”)

Meghann Fahy („Lotusul alb”)

Sabrina Impacciatore („Lotusul alb”)

Aubrey Plaza („Lotusul alb”)

Rhea Seehorn („Better Call Saul”)

J. Smith-Cameron („Succesiunea”)

Simona Tabasco („Lotusul alb”)

Cel mai bun actor în rol secundar – serie limitată/ film TV

Murray Bartlett („Bun venit la Chippendales”)

Paul Walter Hauser („Black Bird”)

Richard Jenkins („Dahmer – Monstru: Povestea lui Jeffrey Dahmer”)

Joseph Lee („Râcă”)

Ray Liotta („Black Bird”)

Young Mazino („Râcă”)

Jesse Plemons („Dragoste şi moarte”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar – serie limitată/ film TV

Annaleigh Ashford („Bun venit la Chippendales”)

Maria Bello („Râcă”)

Claire Danes („Fleishman are necazuri”)

Juliette Lewis („Bun venit la Chippendales”)

Camila Morrone („Daisy Jones & The Six”)

Niecy Nash-Betts („Dahmer – Monstru: Povestea lui Jeffrey Dahmer”)

Merritt Wever („Tiny Beautiful Things”)

Cel mai bun actor invitat special – serial de comedie

Jon Bernthal („Ursul”)

Luke Kirby („Minunata doamnă Maisel”)

Nathan Lane („Crime în imobil”)

Pedro Pascal („Saturday Night Live”)

Oliver Platt („Ursul”)

Sam Richardson („Ted Lasso”)

Cea mai bună actriţă invitat special – serial de comedie

Becky Ann Baker („Ted Lasso”)

Quinta Brunson („Saturday Night Live”)

Taraji P. Henson („Şcoala Abbott”)

Judith Light („Poker Face”)

Sarah Niles („Ted Lasso”)

Harriet Walter („Ted Lasso”)

Cel mai bun actor invitat special – serial dramatic

Murray Bartlett („The Last of Us”)

James Cromwell („Succesiunea”)

Lamar Johnson („The Last of Us”)

Arian Moayed („Succesiunea”)

Nick Offerman („The Last of Us”)

Keivonn Montreal Woodard („The Last of Us”)

Cea mai bună actriţă invitat special – serial dramatic

Hiam Abbass („Succesiunea”)

Cherry Jones („Succesiunea”)

Melanie Lynskey („The Last of Us”)

Storm Reid („The Last of Us”)

Anna Torv („The Last of Us”)

Harriet Walter („Succesiunea”)

Cel mai bun reality-show

„The Amazing Race”

„RuPaul’s Drag Race”

„Survivor”

„Top Chef”

„The Voice”

Cel mai bun film TV

„Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas”

„Fire Island”

„Hocus Pocus 2”

„Prey”

„Weird: The Al Yankovic Story”

Cea mai bună animaţie

„Bob’s Burgers”

„Entergalactic”

„Genndy Tartakovsky’s Primal”

„Rick And Morty”

„Familia Simpson”

Cea mai bună regie – serial de comedie

„Barry” – Regia: Bill Hader

„Ursul” – Regia: Christopher Storer

„Minunata doamnă Maisel” – Regia: Amy Sherman-Palladino

„The Ms. Pat Show” – Regia: Mary Lou Belli

„Ted Lasso” – Regia: Declan Lowney

„Wednesday” – Regia: Tim Burton

Cea mai bună regie – serial dramatic

„Andor” – Regia: Benjamin Caron

„Bad Sisters” – Regia: Dearbhla Walsh

„The Last Of Us” – Regia: Peter Hoar

„Succesiunea” – Regia: Andrij Parekh

„Succesiunea • episodul Connor’s Wedding” – Regia: Mark Mylod

„Succesiunea • episodul Living” – Regia: Lorene Scafaria

„Lotusul alb” – Regia: Mike White

Cea mai bună regie – serie limitată/ film TV

„Râcă” – Regia: Lee Sung Jin

„Râcă” – Regia: Jake Schreier

„Dahmer – Monstru: Povestea lui Jeffrey Dahmer • episodul Bad Meat” – Regia: Carl Franklin

„Dahmer – Monstru: Povestea lui Jeffrey Dahmer • episodul Silenced” – Regia: Paris Barclay

„Fleishman are necazuri” – Regia: Valerie Faris, Jonathan Dayton

„Prey” – Regia: Dan Trachtenberg

Surse: kissfm.ro, paginademedia.ro