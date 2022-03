In articol:

Premiile Oscar 2022. Lista completă a câștigătorilor Premiilor Academiei Americane de Film. Vezi ce a făcut Will Smith la decernarea Premiilor Academiei Americane de Film.

Premiile Oscar 2022. Lista completă a câștigătorilor

Gala Premiilor OSCAR 2022 a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles, fiind transmisă în peste 225 de țări din întreaga lume.

Premiile Oscar se oferă în funcție de voturile celor aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences- AMPAS), potrivit Agerpres.

Premiile Oscar 2022. Lista completă a câștigătorilor [Sursa foto: Shutterstock]

Vezi mai jos care sunt marii câștigători ai celei de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar:

Cel mai bun film: "CODA"

Cea mai bună regie: Jane Campion ("The Power of the Dog")

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith ("King Richard")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye")

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur ("CODA")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Drive My Car" (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto"

Cea mai bună scenografie: "Dune"

Cel mai bun scenariu adaptat: "CODA"

Cel mai bun scenariu original: "Belfast"

Cea mai bună imagine: "Dune"

Cel mai bun montaj: "Dune"

Cea mai bună coloană sonoră: "Dune"

Cel mai bun cântec original: "No Time to Die" (interpretat de Billie Eilish pentru filmul "No Time to Die")

Cel mai bun sunet: "Dune"

Cele mai bune efecte vizuale: "Dune"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "The Eyes of Tammy Faye"

Cele mai bune costume: "Cruella"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "The Windshield Wiper"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "The Long Goodbye"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised)"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Queen of Basketball"

Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann

Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover

Premiile Oscar 2022. Will Smith l-a lovit pe Chris Rock la Gala de decernare a Premiilor OSCAR

Momentul lui Will Smith la Gala Premiilor Oscar 2022 a devenit viral. Actorul a urcat pe scena și l-a lovit pe Chris Rock, care prezenta evenimentul, fiindcă cel din urmă a făcut o glumă despre soția lui Will Smith, Jada Pinket Smith.

Chris Rock a spus că se așteaptă să o vadă pe Jada Pinket Smith în "G.I. Jane" 2, dat fiind că aceasta este rasă în cap. Comentariul prezentatorului l-a enervat la culme pe Will Smith, făcându-l să acționeze violent.

"Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!", a strigat Will Smith către Chris Rock.

Soția lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, s-a afișat în ultima perioadă rasă în cap, după ce a declarat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

După acest eveniment nefericit, Will Smith a fost chemat pe scenă ca să își revendice trofeul pentru ”Cel mai bun actor” din filmul "King Richard", în care l-a interpretat pe Richard Williams, tatăl jucătoarelor de tenis Venis şi Serena Williams.

Totodată, cu ochii în lacrimi, Will Smith și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă pe care a avut-o: "Richard Williams a fost un apărător neînfricat al familiei sale. În această perioadă a vieţii mele, în acest moment, sunt copleşit de ceea ce Dumnezeu îmi cere să fac şi să fiu în această viaţă. Mi se cere ca în viaţa mea să îi iubesc pe oameni şi să îi apăr pe oameni şi să fiu un râu călăuzitor pentru oamenii mei. Ştiu ce trebuie să fac atunci când noi toţi trebuie să rezistăm în faţa abuzurilor, când trebuie să rezistăm în faţa oamenilor care vorbesc prostii în această industrie. Trebuie să îi suportăm pe oamenii care nu ne respectă şi trebuie să zâmbim şi să pretindem că acest lucru este OK", a spus Will Smith la Gala Premiilor Oscar 2022.

Surse: hotnews.ro, digi24.ro