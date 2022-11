Premoniția pe care a avut-o Adrian Enache din prima clipă în care a cunoscut-o pe Laura Stoica. I-a spus-o în față: „Tu o să ajungi...”

In articol:

Laura Stoica a fost una dintre cele mai mari voci ale României, care a plecat mult prea devreme dintre noi, lăsând în urmă tristețe și multă durere.

Artista era prietenă foarte bună cu Adrian Enache încă de când cei doi s-au lansat în muzică, iar cum recent a avut loc un spectacol dedicat Laurei, care anul acesta ar fi împlinit 55 de ani, cântărețul nu ar fi putut să lipsească.

Adrian Enache, despre ziua în care a cunoscut-o pe Laura Stoica: „Țin minte că am fost atât de emoționat”

Artistul își aduce aminte cu nostalgie de momentul în care a întâlnit-o pentru prima dată pe regretata cântăreață. Și-a dat seama imediat cum a văzut-o că viitorul urma să-i surâdă în industria muzicală și nu s-a înșelat deloc. Fără doar și poate, Laura Stoica este considerată una dintre cele mai mari voci pe care le-a avut vreodată țara noastră.

,,Cea mai frumoasă amintire cu ea se poate vedea pe YouTube – este vorba despre Mamaia 2000, când am avut un show excepțional, la ideea lui Titus Munteanu. Se împlineau 10 ani de când ne lansaserăm amândoi, în 1990. Țin minte că am fost atât de emoționat… Au fost 300 de candidați în finală. S-a cernut, s-a tot cernut, până am ajuns în finală vreo 10-15 și noi am fost împreună în concurs…Noi acolo ne-am cunoscut, când se făceau preselecțiile la Teatrul Tănase. Venea fiecare din orașul lui. Și am remarcat vocea aceea guturală de rock. Pentru că eu veneam din muzica rock. Am apreciat-o din prima clipă și i-am spus: „Tu o să ajungi mare”. Pentru mine, colegii mei care au urcat la cer nu au murit și am vrut să le aduc un tribut”, a declarat acesta pentru revista VIVA.

Adrian Enache și mama Laurei Stoica, moment plin de emoție: „Am plâns împreună acolo”

Întrebat dacă piesa dedicată Laurei Stoica a fost scrisă de Raoul, Adrian Enache a afirmat acest lucru și a povestit despre piesa scrisă acum doi ani, dar și despre cum el împreună cu mama artistei au plâns împreună în acel moment.

,,Este prima melodie scrisă de el. Piesa este scrisă de doi ani de zile, am cântat-o cu mare drag pentru Laura… Versurile sună așa: „Pentru că ești frumoasă, în fiecare zi frumoasă, că eu te văd frumoasă, pentru că tu, Laura, trăiești…. S-a uitat mama ei la mine și am plâns împreună acolo. Eu sunt un tip… Mie, fără să vreau, îmi dau lacrimile din start”, a mai completat Adrian.

Laura Stoica a murit în data de 9 martie 2006 într-un accident de mașină. Alături de artistă în mașină era bărbatul pe care aceasta îl iubea, Cristi Mărgulescu, dar și copilul lor nenăscut. Aceasta participase la un concert în fața Primăriei din Urziceni. Accidentul s-a produs în jurul orei 21:00, pe șoseaua București- Urziceni, în aptropiere de comuna Sinești din județul Ialomița.