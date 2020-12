Preparate de Revelion 2021. Ce bucate punem pe masă în noaptea dintre ani

Preparate de Revelion 2021. Cu ce bucate îți poți surprinde musafirii.

Revelionul este momentul ideal pentru a ne așeza la masă alături de familie și a savura cele mai gustoase preparate.

Pe lângă rețetele clasice de sarmale de Crăciun, piftie ori salată de boeuf, prăjiturile nu lipsesc niciodată, ba chiar completează meniul de sărbătoare.

Preparate de Revelion 2021 Sarmale

Ingrediente:1-2 verze murate, 500 de grame de carne de porc tocată, 2 cepe, 200 g orez, 1 lingură bulion, 4 linguri de ulei, o legătură de mărar și pătrunjel, foi de dafin, sare, piper, cimbru, boia.

Mod de preparare:Varza lăsată în apă la desărat în prealabil, se scurge bine de zeamă și se separă cotorul de foile care vor fi folosite la împachetat sarmala. Ceapa se toacă mărunt, orezul se pune în apă la hidratat.

Carnea de porc se amestecă cu ceapa, orezul, condimentele și apoi se învelește în foile de varză. Pe fundul cratiței în care se vor găti sarmalele, se presară varză tocată mărunt pentru ca sarmalele să nu se lipească. După ce sarmalele se pun în cratiță se adaugă peste ele bulionul, foile de dafin și apă.

Cratița se pune pe foc la intensitate mică pentru 1-2 ore. Sarmalele se gustă după prima oră de fierbere, apoi se mai verifică de cate ori crezi că este necesar.

În ultimele 30 de minute de fierbere, vă sugerăm să băgați sarmalele la cuptor ca să fie mai rumenite și să capete un gust deosebit. După ce au fiert, se presară mărar și pătrunjel peste ele. Se pot servi foarte bine cu smântână.

Preparate de Revelion 2021 Piftie

Ingrediente:

2 urechi de porc

2 picioare de porc

1 rasol

de porc2 cepe1 țelină5 căței de usturoi3 morcovisare

Mod de preparare: Carnea pe porc se pune la fiert la foc mic. Apa din vasul în care fierbe carnea, trebuie să acopere bine carnea, iar din când în când se va forma spumă și trebuie îndepărtată. Se încearcă carnea dacă este fiartă cu o furculiță, iar dacă aceasta intră ușor în carne atunci este fiartă. Dacă a fiert carnea, poți adăuga peste ea legumele curățate și tăiate anterior, lăsându-le pe toate să fiarbă la foc mic.

Poti opri focul in momentul in care carnea se desprinde usor de pe oase. Scoate legumele si carnea din oala si lasa-le sa se raceasca. Separat, pune usturoiul tocat în apa în care au fiert legumele și carnea (aspic) pentru câteva minute. Odată ce s-a răcit carnea, o poți tăia în bucăți mici pe care le vei pune în recipiente. Adaugă legumele peste carne. Strecoară apa de usturoi și toarn-o în recipiente, peste carnea și legumele fierte. La final, dă piftia de porc la rece, în frigider, pentru câteva ore, până când se formează gelatina.

Preparate de Revelion 2021 Salată de boeuf

Ingrediente:400 grame carne de vită; 300 grame mazăre fiartă; 12 cartofi; 3 morcovi, o albitură, o ţelină mică, castraveţi muraţi şi gogoşari în oţet; sare, piper; o lingură de muştar; maioneză după gust .

Mod de preparare:Cartofii întregi, necurățați se pun la fiert într-un vas. Separat se fierb și morcovul, albitura, țelina și carnea tăiată în bucățele. După ce legumele și carnea au fiert, se scurg și se lasă la răcit. Apoi se taie mărunt și se amestecă în castron cu mazărea, maioneza, muştarul, sarea, cimbrul şi piperul, după gust. Salata se pune la rece pentru cel puțin o oră, după care poate fi servită.

Preparate de Revelion 2021 Friptură de porc

Ingrediente:

1,5 kilograme de carne de porc (spata de porc)

12-15 catei de usturoi

Doua linguri de boia de ardei

100 ml de ulei

suc de la 3 lămâi

Patru cartofi mari

Mod de preparare:

Curata bine carnea de pielite si grasime. Pune in blender usturoiul, sucul de la cele trei lamai, uleiul si boiaua de ardei. Adauga doua lingurite de sare si o lingurita cu varf de piper macinat. Aseaza carnea intr-un vas si pune deasupra tot acest suc, in asa fel incat sosul sa unga bine toata carnea. Acopera cu o folie de plastic si preseaza folia astfel incat sa elimini aerul.

Pune vasul la frigider pentru cel putin 12 ore. Unge cu ulei un vas incapator pentru friptura. Pune cartofii taiati in jumatate in tava in asa fel incat sa faci un fel de suport pentru carne. Pune carnea cu tot sosul in care a stat in tava si adauga o cana de apa. Acopera cu folie de aluminiu si da tava la cuptor, la foc mic (180 de grade), pentru patru ore.

Scoate tava din cuptor, scoate folia, scoate cartofii. Unge carnea cu o lingura, doua de ulei si lasa-o sa stea circa 30 de minute la temperatura camerei. Intoarce carnea in cuptor, la foc mai iute pentru 30 de minute. Carnea se taie perfect in felii, iar sosul din tava strecurat si combinat cu putin vin rosu poate completa aceasta reusita.

Preparate de Revelion 2021 Tiramisu

Ingrediente:

500 g de piscoturi;

500 g de cafea;

10 linguri de zahar;

5 oua;

2 linguri de cacao;

o fiola cu esenta de vanilie;

sare, dupa gust.

Mod de preparare:

Separa albusurile de galbenusuri si bate-le pe cele din urma alaturi de zahar. Mixeaza bulgarasii de Mascarpone, iar apoi toarna peste ei crema de galbenusuri. Continua sa amesteci pana obtii o compozitie cu aspect omogen si cu textura lucioasa. Bate albusurile spuma si adauga-le la crema, iar apoi prepara cafeaua si inmoaie piscoturile in ea. Unge o parte din piscoturi cu un strat de crema, iar apoi mai adauga un rand de piscoturi, pe care le vei unge cu crema ramasa, dupa care presara pudra de cacao.