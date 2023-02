Presa italiană, concluzie tranșantă după ce Lazio a eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League: „Echipa nu a strălucit, au fost puține emoții”

In articol:

Lazio s-a calificat în optimile Conference League, după ce a înfrânt-o pe CFR Cluj, scor 1-0, iar la meciul retur, jucat în Gruia, a obținut o remiză.

Ce a scris presa italiană după ce Lazio a eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League

Iată cum comentează presa italiană cele întâmplate!

Lazio s-a calificat în optimile Conference League, după ce a înfrânt-o pe CFR Cluj, scor 1-0, iar la meciul retur, jucat în Gruia, a obținut o remiză. Ocazii pentru goluri au fost de ambele părți, însă cea mai mare ocazie a meciului au avut-o italienii în minutul 63, când au șutat de patru ori în patru secunde, însă portarul ardelenilor a apărat eroic.

Deși Lazio a plecat acasă cu victoria, publicația Corriere dello Sport este de părere că formația lui Maurizio Sarri a jucat „cu motorul la relanti”, citează digisport.ro: „Echipa nu a strălucit, dar a adus calificarea după acel 1-0 semnat de Immobile în tur. În România, meciul s-a încheiat fără goluri. Au fost puține emoții, un ritm nu prea intens, iar 'biancocelesti' au obținut o calificare cu motorul la relanti.

Patru ocazii de gol la o singură fază au fost singurele scântei dintr-un meci în care 'biancocelesti' au riscat puțin sau chiar deloc.”, au notat italienii, conform sursei citate.

Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, a vorbit despre Dan Petrescu

Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, s-a bucurat de victorie, însă a declarat pentru Sky Sports Italia că și-ar fi dorit ca echipa sa să înscrie măcar un gol și în returul jucat în România. Tehnicianul a fost, însă, surprins neplăcut de terenul de joc pe care l-a descris ca fiind „rușinos”: „Partida era de nejucat, deci am fost buni într-un sport asemănător cu fotbalul, dar care nu era fotbal. Terenul de joc a fost ruşinos, iar UEFA vorbeşte de respect, dar nu există respect pentru jucători şi pentru fotbal.

Un merit în plus pentru jucătorii mei, pentru angajament şi determinarea lor, am fost buni, pentru că ne puteam găsi în mare dificultate. Îmi pare rău că nu am câştigat, deoarece ocazii de gol am avut.”, a declarat Maurizio Sarri, citează digisport.ro.

Antrenorul italienilor a vorbit și despre tehnicianul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu. Întrebat fiind ce îi lipsește românului pentru a antrena în Serie A, Sarri a răspuns prompt: „Probabil câteva calităţi. La nivel de intensitate şi ritm nu-i lipseşte nimic.”, citează sursa menționată.

