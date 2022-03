Prețul carburanților a explodat , 12 lei litrul de benzină! Scenariu sumbru pentru România după ce pompele benzinăriilor au rămas goale

In articol:

UPDATE. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut un anunț în mediul online în care a declarat că nu există nicio problemă cu stocurile de carburanți în benzinării. Au existat unele probleme izolate, însă au fost soluționate.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook.

Știrea inițială. Prețurile din țara noastră sunt din ce în ce mai mare pe zi ce trece. De la alimente, până la combustibil, prețurile înregistrază o creștere rapidă și îngrijotătoare. Conform informațiilor oferite de spcialiști, un litru de combustibil poate ajunge, chiar din această noapte, la prețul record de 12 lei.

Preşedintele Asociaţiei benzinarilor particulari din România, Ion Tache, a oferit informații conform cărora un litru de benzină ar putea avea prețul de 10 lei în câteva luni. Pe de altă parte, Claudiu Cazacu, fiind analist economic, a declarat că prețul pentru combustibil poste ajunge chiar și la 12-13 lei în condițiile în care barilul de petrol va ajunge la

300 de dolari, scenariu care pare să se adeverească.

În momentul de față, prețul unui litru de carburanți a depășit suma de 8 lei în cazul multor benzinării, în timp ce în unele zone ale țării prețul

a atins suma colosală de 11 lei. Prețul de 8 lei va fi și el, în curând, istorie, pentru că șoferii au făcut coadă la aceste benzinării pentru a face plinul, iar combustibilul s-a epuizat deja în multe benzinării. În aceste condiții, benzinăriile fie au mărit prețul de la 8 la 11 lei, fie au rămas fără combustibil, urmând să înlocuiască și acestea prețul de 8 lei cu cel de 11 lei.

„Dacă va merge în zona aceea (n.r. prețul barilului de petrol), probabil că 10 lei nu va părea un preț foarte mare. Pare șocant dar asta este situația. Dacă vom ajunge acolo. Nivelul de 300 mi se pare un pic ridicat în momentul de față. Aș spune, însă, că am depăși nivelul de 150-170 destul de rapid, și poate ne-am îndrepta către 200. Ceea ce oricum ar genera niște presiuni extrem de ridicate.” a explicat Claudiu Cazacu, analist economic.

Pret benzina [Sursa foto: Facebook]

Oamenii s-au alarmat

Zvonurile legate de creșterea prețurilor a ajuns la urechile tuturor șoferilor, așa că nu au mai stat deloc și au început să-și facă stocuri de combustibil. În momentul de față, nu a apărut niciun anunț oficial conform căruia prețul carburanților va exploda după această noapte, însă evoluția fulgerătoarea a prețurilor pare să confirme anticipările analiștilor economici.