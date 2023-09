Doliu imens în televiziune! O cunoscută prezentatoare s-a stins din viață la doar 35 de ani. Maddy s-a luptat o lungă perioadă cu o boală cruntă

In articol:

O tragedie a avut loc în televiziunea din Marea Britanie. O frumoasă prezentatoare TV a murit la vârsta de 35 de ani, iar de curând s-a aflat și cauza decesului regretatei moderatoare, Maddy Anholt.

Potrivit presei străine, anunțul morții vedetei a fost făcut de familia ei într-o postare pe o pagină GoFundMe. Tânăra moderatoare avea doar 35 de ani și multe visuri de îndeplinit.

Prezentatoarea Maddy Anholt s-a stins din viață. [Sursa foto: Presa străină]

Maddy Anholt s-a stins din viață într-un mod neașteptat

Maddy Anholt era actriță, autoare și comediantă de succes. Tânăra a jucat în multe comedii, precum serialul lui Emily Atack, Sunny D, Jerk și Mariah, ”The Diva”, the Demons, the Drama”. Ea a primit un diagnostic crunt, anul trecut, imediat după ce a născut-o pe fiica sa. Medicii i-au spus că are cancer la creier.

Jurnalista era foarte activă în spațiul public. Tânăra prezentatoare era invitată în mod regulat la emisiuni TV și era ambasadoare a organizației Women’s Aid, precum și scriitoare a două cărți despre violența domestică și relațiile toxice.

Maddy Anholt avea o carieră de succes și o familie iubitoare. Ea a urmat cursuri la ALRA alături de actrițe precum Miranda Hart și Bridget Christie.

Cauza morții lui Maddy Anholt

Fiica autorilor și ilustratorilor pentru copii, Catherine și Laurence Anholt, geamănă a pictorului Tom Anholt și cu o soră mai mare lucrând la ONU.

Familia tinerei a anunțat decesul joi de dimineață pe pagina GoFundMe. Conform familiei acesteia, Maddy a murit miercuri, pe 13 septembrie 2023.

Familia jurnalistei a înființat și o pagina web, amintită mai sus, pentru a primi donații din partea cui dorește să facă acest lucru, pentru a o întreține pe fiica lui Maddy, Opal, în vârstă de un an.

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea lui Maddy Anholt, iubita noastră fiică, soră, soră, soră geamănă, prietenă, soție și mamă, care a părăsit această lume miercuri, 13 septembrie, la vârsta de 35 de ani.

Poate știți că la scurt timp după nașterea fiicei sale incredibile, Opal, anul trecut, Maddy a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer cerebral.

Ea a făcut față operației și tratamentului care a urmat cu o grație și un curaj uimitor, fiind însoțită la fiecare pas de familia ei și de soțul ei devotat, Ben.”, a scris familia pe pagina de GoFundMe.

Părinții tinerei au transmis că Maddy și-a petrecut ultimele săptămâni din viață în casa părintească alături de ei, în Sunflower House, „scăldată în dragoste și calm și cu sunetele naturii în jur”.

„Suntem recunoscători și față de nenumăratele asistente medicale, medici și NHS în ansamblu, care au tratat-o cu o demnitate și compasiune de nezdruncinat.

În special, am dori să mulțumim echipei magnifice de la Seaton Hospice at Home, care sunt întruchiparea empatiei, profesionalismului și iubirii.”, a mai scris familia acesteia, conform Mirror.

Familia jurnalistei mulțumește tuturor celor care i-au sprijinit, în această luptă, și continuă să o facă: „față de numeroșii prieteni care ne-au susținut cu dragostea și rugăciunile lor în această perioadă dificilă”.

