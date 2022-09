Prezentatoarea tv Diana Pârvu trage un semnal de alarmă: “Nu mai puneți presiune pe proaspetele mămici! Consecințele pot fi un dezastru”

In articol:

De când a devenit mămica, Diana este vocea mămicilor din online si militează pentru ca acestea sa fie susținute si înțelese de familie. Ea se poate declara o femeie norocoasă din acest punct de vedere, căci se poate baza oricând pe partenerul ei de viață, dar și pe apropiații ei.

Din păcate, însă, nu la fel pot spune și alte femei.

Prezentatoarea TV primește zilnic mesaje din partea mămicilor, care îi povestesc că de cele mai multe ori sunt criticate și pus la zid chiar de persoanele care ar trebui să-i ofere toată afecțiunea și sprijinul din lume. Prin urmare, aceasta s-a decis să tragă un semnal de alarmă în această privință.

„Primesc foarte multe mesaje de la mămici care îmi spun că se pune foarte multă presiune pe ele atunci când vine vorba de alăptat sau naștere. As vrea sa se normalizeze firescul, adica orice femeie isi doreste un scenariu in care alapteaza si naste natural, dar uneori lucrurile se intampla altfel decat e planuit si asta nu inseamna ca nu sunt mame bune. Iar presiunea nu isi are rostul. Cred ca ar trebui toata lumea sa se focuseze pe faptul ca atat copilul cat si mama trebuie sa fie sanatosi, asa incat mamicile trebuie sustinute si incurajate, chiar daca uneori poate ca fac lucrurile stangaci”, a explicat vedeta de televiziune.

Pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV a strâns o comunitate numeroasă cu care împărtășește zilnic povești. Dar nu de puține ori află că mămicile care îi urmăresc activitatea de pe internet se plâng de cum sunt tratate chiar de membrii familiei lor.

„Sunt cumva vocea mamicilor, cam asta se intampla la mine pe pagina. Eu impartasesc experienta mea dar share-uiesc si experientele altor mamici. Cred ca fiecare experienta ajuta, sa stii ca nu doar tie ti se intampla una sau alta. Insa, ce mi se pare trist este ca se pune o presiune enorma pe mame sa fie perfecte, culmea, de multe ori aceasta presiune vine din familie, ceea ce mi se pare total gresit”, a mai spus Diana Pârvu.

Cum a schimbat-o maternitatea pe Diana Pârvu?

Vedeta de televiziune a trecut prin multe schimbări, după ce a devenit mamă și a înțeles că cea mai importantă este înțelegerea familiei și să știi că membrii familiei sunt colacul tău de salvare și nu sursa cea mai mare de stres! Ea explică ce rol important au apropiații pentru o mamă, în special pentru una care a născut primul ei copilaș și care sunt efectele criticilor continue asupra unei femei care tocmai ce a adus pe lume o viață.

„Am inteles lucrurile astea odata ce eu la randul meu am devenit mama, adica tu ca femeie esti oricum stresata pentru ca vrei sa faci totul perfect. Si dupa ce ca tu esti coplesita si ai impresia ca nu faci nimic bine, sa mai vina cineva sa te comenteze, pai te distruge. Asa ca va rog, nu mai puneti presiune pe mamici”, a conchis prezentatoarea TV.