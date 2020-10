Simina și Alex Zănoagă sunt unul dintre cel mai apreciat cuplu de la Puterea Dragostei, fiind primii care au dus relația lor la un alt nivel. La câteva luni de la ieșirea lor din casă, cei doi și-au oficializat relația în fața ofițerului de stare civilă și au anunațat că vor deveni părinți.

Prima apariția publică a lui Dominic. Imagini inedite cu micuțul

Simina și Alex Zănoagă au venit pentru prima dată alăutri de Dominic în platoul WOWbiz, unde au vorbit despre sentimentele care i-au încercat în momentul în care și-au strâns pentru prima dată bebelușul în brațe.

Pentru Siminaa fost o nșatere ceva mai complicată pentru că l-a adus pe lume pe Dominic în vremea pandemiei de coronavirus și a trebuit să stea singură în spital.

„A fost greu că nu l-am avut fizic pe Alex, dar psihic Alex a fost lângă mine și m-a ajutat. A venit la spital și de două-trei ori pe zi, doar că vedea portarul. Îmi aducea tot ce aveam nevoie și stăteam cu video non-stop să vadă copilul, să mă vadă pe mine, să mă încurajeze”, a spus Simina.

„Non-stop îi ceream poze cu Dominic sau o sunam cu video să mi-l arate. Când mi-a arătat prima oară Simina poze cu Dominic, nu-mi venea să cred, ma uitam la el, „bă, e copilul meu”, a fost foarte frumos”, a adăugat și Alex Zănoagă.

Simina a trecut prin clipe grele după naștere când unul dintre medici i-a spus că Dominic are o infecție. Tânăra mămică a intrat în panică, însă după recitirea analizelor lucrurile s-au mai remediat.

„Mi-a zis un doctor pediatru că copilul are infecție și că mai trebuie să stau după ce am stat cinci, zile, trebuia să mai stau după mintea lui. Eu m-am supărat foarte tare, i-am zis să-mi aducă acum să semnez că plecc acasă cu copilul și o să merg la alt spital privat și o să le trimit de acolo că am grijă în continuare de copil. A venit o asistentă șefă și mi-a citit din nou analizele și mi-a zis: „copilul tău este foarte sănătos”. Și când am auzit, am înnebunit... după am plâns două zile și am fost distrusă pentru că eu știam că trei zile voi sta în spital și am stat cinci. Mai mult îmi doream ca Alex să-l vadă”, a mai declarat Simina în cadrul emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei, By Cornelia Ionescu”.