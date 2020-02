Celebrul bucătar Joseph Hadad a ajuns ieri al spital. Inițial, s-a speculat că ar fi suferit un infarct din cauza simptomelor pe care le prezenta. Bucătarului i se făcuse rău, îi scăzuse tensiunea și a ajuns de urgență la spital. În urma investigațiilor făcuse de medici, se pare că nu a fost vorba de nimic grav, fiind vorba cel mai probabil de o tulburare pe fond nervos. Medicii i-au recomandat lui Joseph Hadad să se odihnească și să evite stresul.

Prima declarație a lui Joseph Hadad după ce a ajuns de urgență la spital

După ce a fost consultat de medicii de la Spitalul C.C Iliescu din Capitală și a început să se simtă mai bine, Joseph Hadad a făcut prima declarație legată de starea lui. Din fericire, lucruri nu sunt atât de grave pe cât credea toată lumea atunci când s-a aflat că celebrul chef a ajuns la spital.

„Dragii mei, mulțumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare și mulțumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Din fericire, diagnosticul publicat nu este real. Acum mă simt mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine și, ca un om precaut, am preferat să nu aștept fără să iau măsuri. Se pare că am avut o cădere de tensiune ca urmare a suprasolicitării. Vă doresc tuturor sănătate și, la cel mai mic semn dat de corp, mergeți la medic”, a scris Joseph Hadad pe pagina sa de Facebook.

Peste 1600 de internauți au apăsat butonul de like atunci când au citit mesajul scris de bucătarul Joseph Hadad și alte câteva sute i-au urat sănătate și l-au îndemnat să muncească mai puțin pentru a evita suprasolicitarea.