Prima dragoste nu se uită niciodată. Dan Bordeianu, fostul iubit al Adelei Popescu, a vorbit despre cea care i-a furat inima, cu ani în urmă: "Eram topit după ea"

In articol:

Dan Bordeianu este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. A făcut furori în producții de succes și a reușit să-și clădească o carieră impresionantă în domeniu. Deși s-a bucurat de notorietate, a preferat să rămână mereu discret în privința vieții personale.

Iată că recent, în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro , fostul iubit al Adelei Popescu a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Dan Bordeianu a povestit când s-a îndrăgostit prima oară, dar și cine a fost cea care a reușit să-i fure inima.

Citeste si: Dan Bordeianu, mai sincer ca niciodată! Ce a făcut pentru a ajunge actor: „Mâine nu știu ce o să fac”

Când s-a îndrăgostit Dan Bordeianu prima oară?

Viața profesională l-a adus pe culmile succesului și în lumina reflectoarelor de-a lungul anilor, dar când a venit vorba despre viața amoroasă, Dan Bordeianu a preferat întotdeauna să fie discret cu relațiile sale. Puțini știu, însă, că actorul a fost de mic un adevărat "cuceritor".

Citeste si: Geta Sterp și-a schimbat look-ul după nuntă. Cum a reacționat Sebastian Crăciunescu când a văzut-o- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Citeste si: Întâlnire neașteptată pentru Radu Vâlcan. A dat nas în nas cu fostul iubit al Adelei Popescu, iar reacția starului este incredibilă

Fostul iubit al Adelei Popescu a dezvăluit că prima oară s-a îndrăgostit când era elev în școala primară, de o colegă căreia nu i-a uitat nici acum numele: "Îmi aduc minte și cum o chema, Dana Țilea, și eram în clasa a doua sau a treia. M-am îndrăgostit de vocea ei, avea un glas foarte frumos. Eram topit după ea, țin minte că am scos-o la o plimbare cu sania în jurul blocului. Din clasa a 8-a am pierdut legătura.", a povestit Dan Bordeianu, pentru sursa citată.

Dan Bordeianu [Sursa foto: Instagram]

Dan Bordeianu s-a căsătorit și a devenit tată

În 2015, Dan Bordeianu și-a întemeiat o familie alături de Teodora, femeia pe care a dus-o în fața ofițerului de stare civilă și căreia i-a jurat iubire veșnică. Mai târziu, actorul a devenit și tată, iar de atunci viața i s-a schimbat complet: "Cred că un copil are nevoie de granița personală, asta îi conferă încredere și siguranță. Sunt genul de părinte care se coboară la nivelul copilului și fizic și din perspectiva adultului. Îi consider parteneri egali, consider că lucrurile pe care le fac și spun sunt perfect valabile. Îi iau mereu în serios.", a mai spus Dan Bordeianu, pentru sursa citată.