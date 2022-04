Prima eliminare din “Casa iubirii”! Cine este noua concurentă care a intrat astăzi în competiția dragostei?

Emoții uriașe, lacrimi și o eliminare au fost ingredientele de baza în cea de-a doua Gală a reality show-ului "Casa Iubirii", prezentat de Andreea Mantea și difuzat de Kanal D.

În Gala de aseară, Bianca și Cătălin au fost cei doi concurenți care au fost propuși spre eliminare în urma voturilor exprimate de public. Cea care a părăsit competiția iubirii a fost Bianca, în urma voturilor exprimate de cei șapte băieți aflați în competiție.

Tânăra nu și-a putut stăpâni lacrimile la aflarea veștii că parcursul ei în acest show s-a încheiat.

"De foarte multe ori în viață am avut de suferit din cauza oamenilor și pot să zic că am obosit, dar cu siguranță este doar o altă <palmă> pentru mine(...) Nu știu, o iau ca atare, pentru că așa e viața. M-a supus la foarte multe greutăți și am învățat, poate, să mă apar și să-mi pun o armură. Dar eu sunt foarte sensibilă", a declarat cu emoție în glas Bianca.

Votul fetelor l-au trimis spre eliminare pe Cătălin care a fost însă salvat de Corina, liderul casei săptămâna trecută. Favoritul acestei săptămâni este Sorin, care a câștigat și un CEC în valoare de 5000 lei.

Cine este nouă concurentă din "Casa Iubirii"?

După eliminarea Biancăi, în Gala de aseară, o nouă concurentă și-a făcut apariția în Casa iubirii; Natalia este nouă concurentă care a intrat în "Casa Iubirii" pentru a-și găși sufletul pereche.

Tânăra, în vârstă de 23 de ani, este originară din Republica Moldova, însă locuiește de mulți ani în Italia. S-a autocaracterizat ca fiind timidă și foarte sensibilă. Își dorește să își găsească jumătatea, iar ceilalți concurenți să o descopere așa cum este.

Telespectatorii au urmărit cu cu sufletul la gură întâmplările din “Casa iubirii”. Ieri, în intervalul 16:00 – 18:00, emisiunea a plasat Kanal D pe primul loc în audiențe la nivel Național, înregistrând 3.2

puncte de rating și 9,8% cota de piață. Minutul de aur, atins la 17:20, peste 670.000 de telespectatori din întreaga țară au fost cu ochii pe concurenții de la “Casa iubirii”.

Reality show-ul "Casa iubirii", prezentat de Andreea Mantea, poate fi urmărit de luni până vineri de la 10:00 şi 17:00, şi în fiecare sâmbătă şi duminică, de la16:00 şi 19:00, la Kanal D.