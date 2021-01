Prima eliminare la Survivor România! Concurenții sunt puși în fața unei alegeri dificile

In articol:

Nu se cunoaște încă momentul în care are loc prima eliminare la Survivor România. Însă, dacă este să ținem cont de regulile din primul sezon de la Survivor, eliminările au loc duminica, la ceremonia focului.

Prima eliminare la Survivor România. Echipa care pierde imunitatea intra la vot

În primul sezon Survivor , echipa care pierdea jocul de imunitate era nevoită să nominalize un coleg către eliminare. Nominalizările aveau loc în cadrul ceremoniei focului, sâmbătă, iar în ziua următoare era anunțat concurentul care părăsește competiția.

Cristina Șișcanu, prima eliminată de la Survivor sezon 1

Faimoșii au fost cei care au pierdut jocul de imunitate, în primul sezonSurvivor România , iar aceștia au fost nevoiți să nominalizeze spre eliminare un coleg de echipă.

Cristina Șișcanu, Asiana și Elena Ionescu au fost concurentele cu cele mai multe voturi din partea colegilor, intrând automat în cursa spre eliminare.

În urma votului telespectatorilor, Cristina Șișcanu a avut cele mai puține voturi și a fost eliminată din competiție.

„Primul concurent eliminat din competiția «Survivor România» este Cristina Șișcanu”, a fost anunțul prezentatorului.

Cristina Șișcanu susține că experiența

în Dominicană a fost una intensă, plină de emoții de tot felul, dar și foarte interesantă.

„A fost o experineță interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc. Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni.

Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul «Survivor». Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit. Trebuie să ne despărțim, asta e viața”, a scris Cristina Șișcanu în cadrul ceremoniei de eliminare de la Survivor România sezon 1.