Prima fotografie cu băiatul lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu! Promisiunea făcută de fostul faimos de la Survivor: ”Vă iubește tata”

Culiță Sterp și Daniela [Sursa foto: Instagram] 20:55, iun 17, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Culiță Sterp a postat prima fotografie cu băiețelul lui! Daniela Iliescu a devenit, astăzi, mămica unui băiețel de 4 kilograme și 55 de cm. Artistul a ținut să transmită și un mesaj de-a dreptul emoționant! Cântărețul le-a făcut și o promisiune Danielei și fiului său, spunând că va face tot ce-i stă în putință să le facă viața frumoasă și să nu le lipsească nimic.

” Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, este mesajul emoționant transmis de artist.

Prima fotografie cu băiatul lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu!

Culiță Sterp a devenit tăticul unui băiețel

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat, în exclusivitate, că frumoasa Daniela a născut natural într-o clinică particulară din Cluj, sub supravegherea atentă a unei echipe medicale experimentate, condusă de un profesor doctor cu state vechi.

Ei bine, Daniela a devenit azi mămica unui bebeluș perfect sănătos, rodul iubirii cu Culiță Sterp. Artistul nu și-a mai lăsat iubită singură nicio clipă de când s-a întors din Republica Dominicană. Curajoasă de fel, Daniela Iliescu a avut tăria să își poarte singură de grijă pe perioada dificilă a sarcinii. Iubitul ei și tatăl copilului din pântec, Culiță, a făcut spectacol aproape 6 luni, departe de țară, tocmai în Republica Dominicană, la Survivor România 2021.

Când artistul știa că se apropie sorocul și iubita lui, Daniela, urma să nască (n.r. undeva în jurul datei de 15 iunie ac), neliniștea a început să se instaleze în sufletul lui și nu a mai putut rezista departe de casă, așa că și-a cerut eliminarea din competiția Survivor.