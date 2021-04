Prima fotografie cu fetița lui Emily Burghelea. Cu cine seamăna micuța vedetei: ”M-am pierdut in ochii ei mari si frumosi”

In articol:

Emily Burghelea și iubitul ei sunt în culmea fericirii! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a devenit mămică de fetiță, noaptea trecută! După 24 de ore de travaliu, Emily este mai fericită ca niciodată după ce și-a văzut minunea de fetiță. Vedeta a postat și un mesaj foarte emoționat prin care-și anuntă urmăritorii din mediul online că micuța ei este perfect sănătoasă și are 3200 de grame.

Ba mai mult decât atât, Emily a mărturisit că la ora 22.40, seara trecută, a venit pe lumea fetița ei. Alături de o fotografie minunată, Emily a postat și acest mesaj, prin care a anunțat venirea pe lume a primului ei copil: ”24h a durat travaliul insa am reusit sa duc la bun sfarsit misiunea. 🙏🏼 La 22.40 am nascut pe cale naturala o fetita perfect sanatoasa de 3200g de care m-am indragostit instantaneu. 💖 A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. 🥺🥰👼🏼 A fost extrem de intens, dar nu m-am dat batuta. Am tinut-o in brate imediat dupa expulzie si m-am pierdut in ochii ei mari si frumosi! 💖Ceva mai frumos de atat nu exista pe pamant. 🦋 Ne uitam una la alta cu atata pasiune! A fost atat de puternica! 🙌🏻 A rezistat travaliului greu, s-a luptat si a castigat! 💞 Este minunata! Sa stiti ca doamna dr. a spus ca seamana cu @iubitul_lui_emily 🤷🏼‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod”.

Emily Burghelea și fetița ei[Sursa foto: Instagram]

Mesajul postat de Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus Emily Burghelea înainte să nască

Emily Burghelea a născut la o clinică privată din Capitală, după ce miercuri seara i s-a rupt apa. Fosta asistentă tv a devenit pentru prima dată mămică. Blondina și iubitul ei au devenit părinții unei fetițe. În momentul în care i s-a rupt apa, Emily Burghelea și-a anunțat fericită iubitul și au început să se pregătească pentru plecarea l-a spital.

Iubitul vedetei a filmat-o încontinuu după ce a aflat că urmează să nască, cu scopul de a nu pierde nicio clipă dintr-un moment așa important.

„Sunt foarte fericită! Toată ziua m-au întrebat astăzi grămadă de persoane dacă am născut. Absolut toată ziua! Eram așa în dubii (n. red. dacă i s-a rupt apa), dar am zis totuși să mă machiez! Am contracții, dar nu sunt dureroase”, a declarat Emily Burghelea, în drum spre spital.