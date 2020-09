In articol:

Nea Mărin și soția sa

A apărut prima imaginea cu Nea Mărin și soția acestuia din spital, după ce doi soți au fost infectați cu virusul COVID-19. La momentul actual, soții sunt internați la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”.

Nea Mărin și soția lui, prima imagine din spital

Astăzi, Liviu Vârciu a postat o fotografie pe contul lui de socializare cu Nea Mărin și Maria Barbu, care este realizată în urma unui apel video. În imaginea postată se poate vedea cum soții Barbu au stare de spirit destul de bună, râd și se pare că se simt bine. Totodată, Maria Barbu și soțul ei au făcut o formă ușoară a virusului SARS-CoV-2.

“Mă bucur că ești bine, «Tăticutule», abia aștept să ne alergam”, a scris Liviu Vârciu la descriere.

Nea Mărin și soția în spital. Imaginea postată de Liviu Vârciu

Scrisoare emoționantă din partea nepoatei

De curând, Mihai Barbu a postat o fotografie pe contul de Facebook cu o scrisoare primită din partea nepoatei. Ana a transmis gânduri bune pentru bunicii ei.

“Există zile bune și zile rele… Dar există și zile de încercare în care mesajele frumoase, gândurile bune și iubirea celor din jur îți dau putere, energie și optimism! În ultimele zile, am primit sute si sute de mesaje de la voi toți… Mi-ar placea să vă pot răspunde fiecăruia în parte… Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pt tot ceea ce mi-a dat, pt tot ceea ce am putut face și pt tot ceea ce am să fac în continuare! Stiți că nu obisnuiesc sa fac postări atât de lungi, sau să public prea multe din intimitatea mea…dar în momentul acesta simt că mă sufoc dacă nu o fac!!! VĂ MULȚUMESC ȘI VĂ DORESC MULTĂ SĂNĂTATE TUTUROR! Protejați-vă! Protejați-vă! Și protejați-i pe cei pe care îi iubiți!”, mesajul din scrisoare transmis de Ana, nepoata.

Scrisoare postată de Mihai Barbu pe facebook