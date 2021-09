Prima piesa compusa de Jessie – poveste de dragoste la malul marii!

Tocmai de aceea, Jessie a decis sa lanseze chiar la începutul lunii septembrie „O mie”, prima piesa compusa integral de artista. Plina de optimism, piesa este inspirata de o poveste de dragoste la malul marii, unde partenerii își dau unul celuilalt „O mie de motive” de despărțire, însă dragostea este cea care învinge de fiecare data.

Videoclipul este filmat la malul Marii Negre, in diverse locații de pe litoralul romanesc.

Cu toate ca Jessie a cochetat si cu alte genuri muzicale, cum ar fi Dance sau House, producția acestei piese este una de pop clasic, gen muzical care o definește cel mai bine pe artista.

Piesa a fost creata de Jessie împreuna cu producătorul Adrian Kiseleff, fostul pianist al legendarei trupe Compact: „A fost o reala plăcere sa produc piesa <<O mie>> alături de Jessie, sunt sigur ca acesta este doar începutul unei colaborări pe termen lung! Cu toate ca <<O Mie>> a fost prima piesa compusa integral de Jessie, ea a demonstrat ca e foarte talentata si in aceasta postura, ca sa nu mai pomenim de voce si prezenta scenica.

Este un artist complet, sunt convins ca are un cuvânt de spus in muzica românească si internațională!”

Cu toate ca Jessie a lansat multe piese de succes in trecut, recunoaște ca a avut emoții: „Deși am simțit de mult timp ca am talent de compozitor, am amânat foarte mult momentul in care sa compun prima piesa, pentru ca mi-a fost frica... Acum mă uit in spate si mă bucur ca frica nu a fost una întemeiata: trebuie însă sa iți mărturisesc ca fără Adi (Adrian Kiseleff – producător) nu as fi reușit: vreau sa ii mulțumesc pentru încrederea acordata, sunt sigura ca vom lansa multe șlagăre in viitor!”

Cântăreața Jessie [Sursa foto: Instagram]

În anul 2018, Jessie a participat la Eurovision cu piesa Lightning Strikes, ajungând până în semifinale.

Artista este o prezenta cunoscuta in Transilvania, unde a susținut zeci de concerte si a prezentat multiple evenimente. Fiind foarte ambițioasa, a decis sa nu se culce pe o ureche si sa se mute la București, unde își dorește sa ajungă cel puțin la fel de îndrăgita de publicul larg ca si acasă, in Ardeal. Pentru asta o recomanda in primul rând vocea, ambiția, dar si inteligenta: a învățat la cel mai bun colegiu din Transilvania la secția mate-Info si a terminat facultatea de drept.

In timpul liber, Jessie este si creator de conținut pe rețele de socializare, unde are sute de mii de vizionări, aceasta face senzație atât pe Tik-Tok cat si pe Instagram unde videoclipurile create de ea sunt apreciate de mii de urmăritori.

Jessie este si o moderatoare radio cunoscuta: realizează de aproape un an emisiunea „Weekenduri Gold” alături de solistul Deepcentral, Doru Todoruț.