Prima reacție a Adelinei Pestrițu, după ce nașul său de cununie a fost arestat! Bruneta a lămurit întreaga situație: „Familie mea nu implică aceste persoane”

Adelina Pestrițu este iubită și apreciată de mulți români, însă fanii acesteia s-au îngrijorat atunci când au auzit că nașul de cununie al brunetei a fost arestat pentru trafic de substanțe interzise de mare risc, motiv pentru care vedeta a dorit să lămurească politicos situația, chiar pe internet, acolo unde a făcut o serie de declarații despre acest subiect.

„Nu am niciun fel de legătură cu situația”

Nașul de cununie al Adelinei Pestrițu, Daniel Rafte pe numele său, a fost arestat preventiv sâmbătă, 24 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru trafic de substanțe interzise de mare risc.

În acest sens, Adelina Pestrițu a venit cu primele declarații legate de acest subiect, explicându-le fanilor de pe rețelele de socializare că nu are niciun fel de legătură cu acțiunile bărbatului, precizând că până la acest episod, atât ea, cât și restul familiei, nu au

știut despre aceste lucruri. Mai mult, se pare că la scurt timp după ce ea și Virgil Steblea s-au căsătorit, relația cu nașul de cununie s-a răcit, iar de atunci nu și-au mai vorbit.

De asemenea, bruneta a mai spus că respectă toate amintirile comune, însă bineînțeles, se delimitează de orice acțiune care nu are legătură cu ea, cu precizarea că va face tot posibilul pentru a-și proteja numele, viața personală, principiile și familia, având în vedere că a fost implicată în acest subiect, fără a avea vreo legătură și fără voia sa.

„Fiecare om își trăiește propria poveste de viață, cu acțiunile, alegerile și principiile sale. Noi, oamenii, suntem interconectați, așa funcționează societatea și viața, avem legături de tot felul- de familie, de prietenie, de colaborare profesională- legături care rămân, și legături care se rup, cu oameni pe care îi cunoaștem sau pe care credem că îi cunoaștem. Scriu aceste rânduri pentru că numele meu este menționat zilele acestea și asociat cu persoane și acțiuni cu care nu sunt sub nicio formă de acord. Aș vrea să fiu pe cât se poate de clară și fermă, nu am niciun fel de legătură cu situația și persoanele în discuție zilele acestea. Drumurile noastre și relația noastră circumstanțială s-a încheiat destul de repede. Niciodată pe parcursul relației noastre, atât cât a durat, nu am avut cunoștință sau bănuieli despre acțiuni contrare legii sau moralei. Nici eu, nici familia mea nu suntem implicați în niciun fel. Înțeleg nevoia de a folosi nume de persoane cunoscute pentru a genera titluri și vizualizări, însă nu înțeleg de ce cineva ar folosi un nume într-o poveste gravă care nu îl implică. Familia mea nu este nici ”devastată”, nici ”distrusă”, familia mea nu implică aceste persoane. Familia mea reală este însă îngrijorată de faptul că suntem aruncați fără vină în acest vârtej al senzaționalului. Respect fiecare om care are un rol în viața mea. Respect toate amintirile comune, însă mă delimitez de orice acțiune care nu are legătură cu mine, cu atât mai mult cu cât acea acțiune pare a fi una cu impact major asupra societății și a principiilor mele de viață, educație și acțiune. Respectul nu este ceva ce pot pretinde și din partea altora, însă vă asigur că voi face tot ceea ce ține de mine pentru a-mi proteja numele, viața personală, principiile reale și familia directă. Vouă, celor care înțelegeți și sunteți mereu alături de mine, vă mulțumesc pentru sprijin.”, a declarat Adelina Pestrițu, pe pagina personală de Instagram.

