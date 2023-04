Prima reacție a familiei tânărului ucis de Monica Odagiu, în Capitală! Este uluitor ce a spus verișorul lui Alex despre actriță: „Nu s-a sinucis pentru că nu avea de ce”

In articol:

Monica Odagiu se afla la volanul autoturismului personal duminică, 9 aprilie, atunci când a lovit mortal un tânăr de 33 de ani. În acest moment, oamenii legii au luat în calcul mai multe ipoteze, iar una dintre acestea este că Alex, victima, a vrut să-și pună capăt zilelor, aruncându-se în fața autoturismului actriței.

Totuși, recent, verișorul lui Alexandru a venit cu o primă reacție despre tragedie, explicând că totul a fost un accident, iar tânărul nu a vrut să se sinucidă. Totodată, aceasta a mai spus că nimeni din familia victimei nu o consideră vinovată pe Monica Odagiu.

Citește și: ”A omorât un om în putere” Titi Aur, despre accidentul mortal produs de Monica Odagiu. Ce ar fi putut schimba tragica situație?

”În primul rând nu s-a sinucis pentru că nu avea de ce. Pur și simplu s-a dezechilibrat, cum apare și pe filmare. A căzut în fața mașinii. Sâmbătă spre duminică el a ieșit cu niște prieteni. Au consumat alcool, s-au distrat până dimineață.

El la ora 14:00 intra la muncă. Nu cum vorbește lumea că era drogat și beat. Alex a fost un băiat cuminte, ascultător, respectuos, nu a făcut probleme la nimeni. Ceea ce s-a întâmplat este foarte dureros pentru noi, pentru familia lui, pentru părinții lui.

A plecat la muncă, dacă el toată noaptea a consumat alcool, vă dați seama, îi era rău. Era foarte amețit, nu era ok. A încercat să se ridice și să-și continue drumul, dar nu să se sinucidă. Monica Odagiu nu are nicio vină.”, a declarat Dan, vărul lui Alexandru, tânărul mort.

Monica Odagiu, primele declarații despre accident

Cu ultimele puteri, Monica Odagiu a făcut o serie de declarații despre accidentul rutier din Capitală, pe pagina personală de Facebook, chiar în seara tragediei. Aceasta spune că a fost o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care nu a avut ce să facă.

Citește și: Cum arată Alexandru, bărbatul de 33 de ani care a decedat după ce a fost lovit de Monica Odagiu cu mașina! Părinții tânărului își conduc unicul fiu pe ultimul drum

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment.

Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune releventă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se vor ocupa de caz și au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.”, a fost mesajul transmis de Monica Odagiu pe Facebook.