What’s Up a fost arestat în această seară după ce a agresat-o fizic pe iubita lui, Alice. Cântărețul și tânăra sunt împreună de trei luni de zile și s-au cuplat imediat după ce el a divorțat de fosta lui soție, Simina. Cea care a sunat la 112 a fost iubita artistului, după un scandal violent care a avut loc chiar în apartamentul ei.

Cum a reacționat Simina când a auzit că What’s Up a fost arestat

„Sunt șocată! Din fericire, nu sunt implicată. Noi nu am mai vorbit de mult timp, eu am aflat de la voi de ceea ce s-a întâmplat. Sunt uimită de cele auzite, nu pot să comentez prea multe, pentru că nu știu ce s-a întâmplat exact. Dar ce pot să vă spun este că sunt alături de Alice”, a declarat Simina, fosta soție a lui What’s Up, după ce a aflat că a fost arestat pentru că a bătut-o pe Alice.