În această dimineață, presa a detonat bomba! Cezar Juratoni,unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Survivor România, a avut o relație cu Lidia Buble, susțin jurnaliștii de la Cancan

Cezar Juratoni și Lidia Buble, motivul care a dus la despărțire după patru ani de relație

Puțini sunt cei care știu că Lidia Buble, cântăreață în vârstă de 27 de ani, și pugilistul Cezar Juratoni și-ar fi făcut chiar și planuri de căsătorie, dar idila lor avea să se încheie după patru ani și fiecare a luat-o pe propriul drum. Apropiații susțin că neînțelegerile au început din cauza stilurilor de viață diferite, sportivul avea un program de viață strict și bine organizat, în schimb, tinerica Lidia își dorea să se distreze

Surse apropiate cântăreței au declarat, pentru cancan.ro, că ruptura de Cezar Juratoni s-a petrecut când nimeni nu se așteptă. Sportivul făcea antrenamente și avea un program de odihna cât se poate de strict, timp în care Lidia Buble voia să iasă, să se distreze cu prietenii sau să asculte muzica. Artista pierdea nopțile în oraș, cu prietenele ei, iar Juratoni rămânea acasă și se odihnea, astfel că, încet, încet, după mai multe împăcări și certuri, Buble și Juratoni și-au spus adio.

Așadar s-a aflat! Cezar Juratoni s-a iubit cu Lidia Buble în perioada în care el stătea la Deva, acum însă, artista este prietena lui Răzvan Simion, iar faimosul de la Survivor România a găsit dragostea adevărată alături de Tatiana, o femeie superbă, pe care urmează să o ceară de soție. Drept dovadă, în concurs, el s-a destăinuit lui Mihai Onicaș. "M-am gândit mult la ea aici. Îmi e foarte dor de ea. De aceea, nu am de gând să mai aștept. Când mă întorc în țară, îi cumpăr imediat inelul. Îl și văd cum arata. I-l pun pe deget. Ea este femeia vieții mele și vreau să fim împreună mereu", i-a spus Cezar fotbalistului, semn că are mare încredere în frumoasa domnișoară care îl așteaptă acasă. Și are și de ce, întrucât, la rândul ei, la izbucnirea știrii că Juratoni a fost cu Buble, Tatiana a rămas calmă pe poziții și ca o primă reacție a postat o imagine cu ea și Cezar, apoi i-a îndemnat pe fani să îl voteze pe boxeur pentru a câștiga show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană.