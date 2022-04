Prima reacție a lui Dani Oțil, după ce Gabriela Prisăcariu a atacat-o pe Mihaela Rădulescu în direct, la TV: "Nu mă așteptam"

In articol:

Dani Oțil a avut o primă reacție, după ce soția lui a făcut o remarcă tăioasă la adresa Mihaelei Rădulescu în direct, în cadrul unei cunoscute emisiuni de umor.

Prezentatorul TV, care a ocupat pentru o ediție scaunul de jurat, a mărturisit că experiența a fost una intensă, însă nu se aștepta la unele glume.

Dani Oțil: "Mi-am asumat niste glume la roast, la unele mă așteptam, altele m-au surprins"

Dani Oțil a fost surprins de roast-ul pe care soția lui, Gabriela Prisăcariu, l-a pregătit în cadrul unei emisiuni de umor. Prezentatorul TV a recunoscut că se aștepta la unele glume, însă a lăsat să se înțeleagă că replica la adresa Mihaelei Rădulescu l-a luat total prin surprindere: "Am fost în juriu(...). A fost o seară intensă. Am râs, am jurizat, mi-am asumat niste glume la roast... La unele mă așteptam, altele m-au surprins...Oamenii inteligenți înțeleg umorul în toate formele.", a scris Dani Oțil, pe contul personal de Instagram.

Gabriela Prisăcariu, replică tăioasă la adresa Mihaelei Rădulescu

Gabriela Prisăcariu a vrut să-i facă o surpriză lui Dani Oțil, așa că ales să scrie un roast la adresa lui și să-l citească în direct, la TV. Chiar dacă majoritatea glumelor l-au vizat în mod evident pe prezentator, una dintre ele a făcut referire și la fosta iubită a acestuia, Mihaela Rădulescu.

Gabriela Prisăcariu nu s-a ferit să o numească pe vedetă "bunică", în fața telespectatorilor: "Primul invitat la nuntă, pe listă, a fost Ristei. Este adevărat. Nu Răzvan, pentru că bunica lui Dani… Scuze, bunica lui Dani s-a mutat la Monaco. Soacră-mea, am vrut să zic. Soacra mea i-a explicat lui Dani că primul lucru în viață, când te însori, este să treci pe listă lăutarii.", a spus Gabriela Prisăcariu.

