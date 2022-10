Prima reacție a lui Ilie Năstase, după ce Simona Halep a picat testul antidoping: "Este şocant!"

In articol:

Simona Halep a fost suspendată temporar de la US Open după ce a fost depistată pozitiv la testul antidoping. Potrivit primelor informații, tenismena a fost depistată pozitiv la substanța denumită Roxadustat, într-o cantitate foarte mică, fiind un medicament anti-anemie.

Ce reacție a avut Ilie Năstase, după ce Simona Halep a picat testul antidoping?

După ce a primit vestea tulburătoare, Simona Halep a avut o primă reacție în mediul online: „Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.", a declarat tenismena printr-o postare social-media.

De asemenea, Simona Halep, a mărturisit că va lupta să dovedească faptul că niciodată nu a consumat intenționat o substanță interzisă: „De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a mai spus Simona.

După reacția Simonei Halep, fostul tenismen, Ilie Năstase, și-a expus opinia cu privire la situația în care este expusă sportiva.

Ilie Năstase aduce în discuție și posibilitatea prin care doctorul i-a prescris sportivei un medicament pe care nu avea voie să îl ia, aceasta fiind tot timpul accidentată la glezne și în alte locuri. De asemenea, fostul tenismen este încă șocat și așteaptă următoarele declarații din partea Simonei pentru a clarifica situația: „Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei; cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu”, a mărturisit Ilie Năstase, potrivit Agerpres.

Ilie Năstase [Sursa foto: Captură KANAL D]

Iată ce reacție a avut George Cosac, președintele interimar al Federației Române de Tenis.

Printr-o intervenție televizată, George Cosac, președintele interimar al Federației Române de Tenis, a făcut o serie de declarații. Acesta este de părere că Simona Halep nu a consumat substanța respectivă pentru a-și îmbunătăți performanța sportivă: „Exclud categoric că Simona Halep s-ar fi dopat cu intenția de a îmbunătăți performanța sportivă. Nu știu care este următoarea etapă, dar sunt convins că nu a folosit-o (n.r substanța interzisă) pentru performanțe deosebite. În perioada în care domina tenisul mondial era verificată de circa 25 de ori pe an. E exclus ca un asemenea sportiv să creadă că poate păcăli”, a declarat George Cosac.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]