Locuitorii Capitalei s-au trezit astăzi într-un miros greu de plastic ars sau chiar cauciuc, care nu îi lasă pe cei mai mulți dintre ei să deschidă geamurile. Poluarea a fost semnalată încă de la primele ore ale dimineții pe Facebook. Mulți locuitori s-au plâns de mirosul de cauciuc ars.

"Acolo, în nord, unde senzorii sunt mov de la poluare, nu este praf de la șantier. La mine în cartier miroase acru, oribil, a cauciuc ars. Cum este posibil să avem așa o poluare masivă peste noapte, cu toată poliția, jandarmeria și armata pe străzi? Toți respirăm același aer, că ești polițist, gardă de mediu, ministrul mediului sau plătitor obișnuit de taxe și impozite.", este postarea plină de indignare a unei internaute.

În timp ce oamenii căutau răspunsuri la întrebări, jurnaliștii Digi 24 l-au contactat pe Ministrul Mediului și au cerut explicații cu privire la situația poluării din București, care nu este la prima abatere de acest fel. În luna martie a acestui an, bucureștenii au avut de îndurat același tratament ca în dimineața de mierucuri, 8 aprilie.

Ministrul Mediu a intervenit telefonic la Digi 24 și a explicat că mirosul greu din București nu este din cauza cauciucului ars așa cum se simte, ci din cauza unui incendiu de vegetație din Ilfov.

"În primul rând aș vrea să vă spun că nu miroase a cauciuc sau au plastic, ci este un incendiu de vegetație. Ard mocnit mai multe deșeuri de la perifiria Bucureștiului. Aș vrea să menționez că echipele de mediu sunt pe teren pentru a evalua situația. Am făcut apel căre toți locuiorii să nu mai dea foc deșeurilor pentru că pot scăpa de sub control.”, a declarat pentru Digi 24, Costel Alexe, Ministrul Mediului.

Garda Naţională de Mediu confirmă printr-o postare pe Facebook, că de vină ar fi un incendiu de vegetaţie spontan din zona Corbeanca.

„În urma controlului efectuat, astăzi, pe teritoriul administrativ al comunei Periş, la limita cu judeţul Dâmboviţa, la nord-nord-vest de Comuna Corbeanca, s-a constatat prezenţa unui incendiu de vegetaţie spontană uscată, care ardea mocnit, cu degajare de fum, fără flacără, pe o suprafaţa de aprox 30.000 mp. Din datele obţinute de la Primăria Periş, rezultă că pe terenul incendiat se află batalurile fostei ferme de porci, arderea acestor resturi generând mirosul specific şi fumul înecăcios, resimţit de către locuitorii din vecinătate”, precizează oficialii Gărzii de Mediu.

Cu toate acestea, locuitorii pun sub semnul întrebării explicațiile oficialilor și cred cu tărie că nu acestea sunt explcațiile corecte și că fumul nu vine de la incendiul de vegetație.

„A doua noapte consecutiv cand nu se poate respira. Nu putem deschide geamurile, mirosul de fum/cauciuc ars a intrat in casa si se simte foarte puternic. Practic, ma ustura ochii. E ceva ciudat in povestea asta. Ieri spuneati ca a fost a fost un incendiu de miriste. Tot ieri, pe la ora 09.00 dimineata, s-a curatat aerul si n-au mai fost probleme. Dupa acelasi scenariu, in noaptea asta iar s-a intamplat. Probabil ca in vreo ora iar se va putea respira. Deci care sa fie explicatia acestei “magii”? Si azi-noapte tot un incendiu de miriste? Si daca nu ar fi reusit sa-l stinga in totalitate, cum am mai citit, cum se explica faptul ca aerul devine de calitate in jurul orei 09.00? Vantul nu bate, deci nu poate fi invocat aici. Inteleg ca se simte puternic si in Bucuresti... Domnilor, ne datorati o explicatie!”, este comenariul unei internaute la mesajul postat pe Facebook de Garda de Mediu.