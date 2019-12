Oana Roman s-a separat de Marius Elisei, vedeta dezvăluind acest lucru pe facebook. "Din pacate o fac pana la urma! Sunt un om asumat, sincer si transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfecta asa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie fata de publicul meu pe care nu l-am mintit niciodată. Prefer să aflați de la mine decat din zvonuri sau speculații.”, a postat Oana.

La puţin timp, tot pe facebook, cântăreaţa Silvia Chifiriuc, soţia lui Petre Roman, a postat un mesaj legat de nişte filmări de Revelion, fiind foarte zâmbitoare: “Zi bună cu energie și mult spor In curând vă invit să ne întâlnim la trecerea dintre ani la România TV - azi ultimele repetiții pentru o seară de neuitat, cu melodii noi și multe surprize frumoase”. (citeşte tot mesajul Oanei Roman)

Oana Roman s-a separat de Marius Elisei. A fost în depresie când tatăl ei s-a însurat cu Silvia Chifiriuc

Oana Roman şi Silvia Chifiriuc nu au fost niciodată foarte apropiate. La un moment dat, Oana a mărturisit că a trecut printr-o depresie severă după ce Petre Roman s-a separat de mama ei, Mioara, pentru a se căsători cu Silvia Chifiriuc. Anul trecut, Silvia Chifiriuc şi Petre Roman au anunţat că se gândesc să mai facă un copil. Fără să ţină cont de vârstă, cei doi şi-ar dori o surioară sau un frăţior pentru Petrus, băieţelul lor de 9 ani.

