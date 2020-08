Vulpița, în platoul emisiunii care a consacrat-o

Veronica Stegaru a vorbit în direct, în timpul emisiunii care a făcut-o cunoscută, despre filmul compromițător apărut în spațiul public.

Vulpița a declarat că vinovată pentru cele întâmplate la Blăgești este chiar soacra sa, mama lui Viorel. Ea spune că nu a știut că este filmată de amantul ei.

„Ieri a apărut un filmuleț din urmă și am nevoie de un sfat. Am greșit, recunosc și-mi pare rău. Nu trebuia să fac ce am făcut. Am fost tânără, eram la început. Eram căsătorită cu Viorel și soacră-mea stătea mereu cu gura pe mine și cred că de asta am luat-o pe altă cărare. Credeam că nu se va afla, nu știam că sunt filmată, nu mi-a cerut nimic în schimb acel bărbat”, a spus ea.

Viorel a iertat-o pe Vulpița

Vulpița și soțul ei, Viorel Stegaru

Veronica spune că soțul ei a iertat-o pentru că l-a înșelat și că el este bărbatul cu care vrea să-și petreacă restul vieții.

„Acum Viorel e supărat, dar a trecut peste, a zis că mă iartă. Vreau să nu mai greșesc și să rămân alături de soțul meu pentru că avem o fetiță împreună. Știu că putem să ne despărțim și că-l fac și pe el să sufere” a spus Veronica Stegaru, la Acces Direct.

Vulpița din Blăgești a fost filmată în timp ce întreținea relații intime cu un bărbat din sat. Cei doi nu păreau deranjați de faptul că cineva se amuza de situație și i-a filmat. Staff-ul emisiunii ar fi primit mai multe videoclipuri indecente cu Vulpița, pe care ar fi încercat să le țină ascunse.

„Inclusiv Mirela Vaida știa acest lucru, mai ales că, la un moment dat, în cadrul emisiunii a fost dezbătut acest subiect, iar Viorel a fost pus în fața faptului împlinit, să-și vadă soția în timp ce «îl traduce» cu altul. Oricum, s-a mușamalizat și asta, ca multe lucruri de la Acces Direct. În pauzele de publicitate, cameramanii și oamenii din staff se amuzau teribil de aceste filmulețe”, au declarat surse pentru Cancan.