Prima țara din lume care scapă de pandemia de COVID-19. Se ridică toate restricțiile de la 1 iunie

Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul a scăpat de COVID-19. Imunizarea în masă a adus rezultate, iar autoritățile iau în calcul ridicarea tuturor restricțiilor de la începtul lunii iunie.

”Sunt mândru de voi toți! Am făcut-o împreună și am învins Covid-19. Primii din lume care am făcut asta!”, scrie Netanyahu, conform Agerpres.

Data de 1 iunie va reprezenta redicarea tuturor restricțiilor din Israel. Ministerul Sănătății anunță că țara a reușit să învingă în lupta cu pandemia de coronavirus.

„Pentru prima dată de la apariţia epidemiei, toate restricţiile din interiorul teritoriului israelian vor fi ridicate începând cu 1 iunie”, a precizat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat.

În ultimele 24 de ore, Israelul a înregistrat doar 12 cazuri de noul coronavirus. În total, de la începutul pandemiei, a ajuns la un număr de 839.319 cazuri de contaminare, dintre care 6.404

decese. De asemenea, peste 5 din cele 9,3 milioane de israelieni (55% din populaţie) au primit două doze din vaccinul Pfizer.

În tot acest timp, și în România situația arată din ce în ce mai bine. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 230 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În intervalul 23.05.2021 (10:00) – 24.05.2021 (10:00) au fost raportate 36 de decese (15 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dolj, Harghita, Hunedoara, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Teleorman și Tulcea.

34 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.