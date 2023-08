Prima vacanță a Georgianei Lobonț după ce a pierdut sarcina! Artista a vrut să plece departe, doar cu soțul ei, iar WOWbiz a aflat cât a plătit pentru asta | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Datorită acestui fapt, este extrem de solicitată și abia așteaptă să mai plece într-o vacanță. Se pare că a venit timpul, iar WOWbiz a aflat toate detaliile.

Georgiana Lobonț, vacanță cu soțul, fără copii

Georgiana Lobonț a plecat în prima vacanță, după ce a trecut prin clipe negre odată cu pierderea unei sarcini. Acum a vrut un moment de relaxare doar cu soțul ei și câțiva prieteni. Locația nu e una oricare, ci un oraș al distracției, cuplurilor, al amintirilor în doi. Este vorba despre Ibiza, Spania, un loc de vis.

Georgiana Lobonț nu s-a cazat în orice cămăruță, ci într-un complex absolut spectaculos, spațios, care să îi ofere tot confortul necesar. WOWbiz a căutat și cazarea într-o astfel de vilă costă în jur de 750 de dolari pe săptămână. Are artista unde se simți bine, deja a început cu cluburile și explorarea stațiunii.

Georgiana Lobonț a pierdut ultima sarcină

În urmă cu ceva timp, Georgiana Lobonț a trăit un coșmar. Artista a pierdut o sarcină care era foarte așteptată de întreaga familie. Aceasta a împărtășit momentul cu fanii săi și le-a spus tot ce i s-a întâmplat.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Dl. doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment.

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati... dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată... Nu m-am gândit niciodată că p să trec prin așa ceva...

Mi-e greu că trebuie să vă spun dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag. Poate că am depus prea mult efort... poate că... sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”, a fost mesajul pe care l-a transmis Georgiana Lobonț fanilor din mediul online.

