Primele declarații ale Cristinei Joia, după ce a fost bătută cu bestialitate de o altă femeie! "Mi-a țâșnit foarte mult sânge..."

Cristina Joia [Sursa foto: Facebook]

Designerul Cristina Joia a trecut prin momente de coșmar, după ce o femeie a lovit-o cu bestialitate într-un magazin din Capitală. Nefericitul eveniment a avut loc sâmbătă seară, iar primele imagini cu vedeta de la "Visuri la cheie" au apărut în mediul online.

Cristina Joia, primele declarații după bătaie

Se pare că agresoara s-a enervat în momentul în care vedeta a ținut să îi spună faptul că a parcat mașina pe trecerea de pietoni și a blocat și accesul în magazin. Enervată de cele auzite, femeia a urmărit-o pe Cristina până în supermarket și a lovit-o puternic cu pumnul în față. Lovitura a fost atât de puternică încât designerul s-a ales cu fractură de piramidă nazală și a fost necesar să fie operată de urgență. De asemenea, se pare că suspecta a fost identificată de către polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Cristina Joia[Sursa foto: Facebook]

”M-am trezit cu un pumn în față. A fost incredibil de puternică lovitura. Eu nu mi-am dat seama că ea avea ceva ascuțit aici (pe mână, n.red.) și am căzut jos. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, eram pe podea. Oamenii din jur nu aveau nicio reacție, se uitau, nimeni nu suna la Poliție, la SMURD. Ea a fugit, a zis ceva când a fugit dar nu am mai înțeles, că deja îmi era foarte, foarte rău. O singură fetiță s-a aplecat să îmi dea un șervețel. Am imaginea asta, nu îmi iese din minte... casiera continua să pună produse ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, povestește Cristina Joia.

Cristina Joia[Sursa foto: Facebook]

Tot scandalul a pornit de la faptul că șoferița nu a putut accepta cuvintele primite din partea Cristinei Joia.

”M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă intereseza pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”, a mai adăugat Cristina.