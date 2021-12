Primele declarații ale lui Dinu Maxer, după ce s-a zvonit că Nicoleta Luciu l-a înșelat cu Nuțu Cămătaru: "Mă întreb de ce tace"

In articol:

Imediat după lansarea cărții lui Codin Maticiuc, intitulată "Viața lui Nuțu Cămătaru- Dresor de lei și de fraieri", au și început să curgă știrile despre femeile cu care interlopul a avut legătură în trecut.

Potrivit declarațiior făcute cu mai multă vreme în urmă chiar de protagonistul operei, printre acestea s-ar fi numărat și Nicoleta Luciu

Nuțu Cămătaru: "Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu"

Într-un interviu mai vechi, acordat ziarului "Averea", Nuțu Cămătaru dezvăluia că de-a lungul timpului la brațul lui au stat numeroase femei celebre, din lumea mondenă. Printre alte nume cunoscute în showbiz, interlopul a amintit-o la acea vreme și pe Nicoleta Luciu: "N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete.

Nuțu Cămătaru [Sursa foto: Captură video]

Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu(...) și multe altele. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?", declara Nuțu Cămătaru în 2006, pentru sursa amintită.

Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]

Dinu Maxer, înșelat de Nicoleta Luciu cu Nuțu Cămătaru?

În urma zvonurilor din presă, conform cărora Nicoleta Luciu ar fi avut o relație în paralel cu Nuțu Cămătaru, în timp ce era cu Dinu Maxer, acesta din urmă a făcut câteva declarații. Artistul s-a arătat indignat de atitudinea brunetei și de faptul că nu infirmă public informațiile apărute: "Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace?

Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani.", a declarat Dinu Maxer, pentru Playtech.ro.

