Mai exact, după ce Viorel Cataramă a încercat să se infecteze voluntar cu coronavirus, Olivia Steer l-a lăudat, numindu-l erou, în ciuda faptului că, în trecut, omul de afaceri a făcut-o praf pentru concepțiile legate de vaccinuri și medicină alternativă.

”Tot ce îmi doresc e să urmăresc, cum va lupta eroul (acum că și-a descoperit vocația mitică) cu toți balaurii corupției și minciunii și cum îi va învinge pe toți. Cu sufletul la gură, vreau să urmăresc. Vreau să vad, în sfârșit, o poveste adevărată, demnă de formula clasică actualizată: "Va fi odată, cum a mai fost odată, demult, ... de cînd se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, înfrățindu-se" și așa mai departe și așa mai departe... Viorel Cataramă mi-a câștigat categoric atenția. Și respectul!”, a scris Olivia Steer pe contul de socializare.

Văzând cele spuse de Olivia Steer, Viorel Cataramă a reacșionat și, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, a transmis un mesaj care poate să însemne un singur luru: relația dintre cei doi este, acum, una mult mai bună decât s-ar fi putut crede. ”Îmi cer scuze public, pentru declarațiile făcute împotriva dnei. Oliviu Steer cu ceva timp în urmă! Am văzut în ultima perioada ce înseamnă să accepți cu inconștiență abuzul autorităților de a-ți face bine cu forța! Oamenilor trebuie să li se explice, dar să fie lăsăți liberi să se manifeste, politică pumnului în gură este un atribut al TIRANIEI, nu al DEMOCRAȚIEI! Sunt alături de dna. Steer în lupta pentru păstrarea libertăților noastre fundamentale!”, a spus, în exclusiviate pentru WOWbiz.ro, Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă este convins că autoritățile au abordat greșit criza coronavirusului: ”Prețul este prea mare și nu se justifică”

”În lume, față de acest virus, sunt două metode de combatere: metoda izolării și metoda imunizării de grup. Chiar din momentul în care s-a decretat, sau s-a intenționat decretarea stării de urgență, eu am fost singura persoană din spațiul public care am militat pentru utilizarea metodei imunizării de grup. Care înseamnă că oamenii își continuă activitățile, munca, își păstrează drepturile și libertățile fundamentale și numai persoanele vulnerabile sunt protejate cu adevărat, de toată lumea, inclusiv de stat. Celelalte persoane sunt îndrumate, sfătuite, consiliate, etc, dar nu se întâmplă nimic grav din punct de vedere economic. Aceasta era metoda de urmat dintr-un motiv foarte simplu: astăzi ni se spune că ieșim din starea de urgență și că trebuie să facem următoarele lucruri: să ne spălăm de câteva ori pe mâini și pe dinți, să purtăm mască, să păstrăm distanța... Păi asta puteam să o facem și acum două luni. Nu trebuia să falimentăm România ca să facem ce trebuia să facem acum două luni. (...) Virusul există și, oficial, niciun vaccin nu există și, anul acesta, nici nu va fi descoperit. Adică am stat două luni degeaba în casă și când ieșim din casă ne întâlnim cu același inamic și în proporție de 90-95% nu vom avea nimic. (...) Noi începem imunizarea de grup de vineri. Sistemul medical este la pământ în România. Dar de ce? Pentru că, timp de 30 de ani, românii au votat numai structuri mafiote care au devalizat toate sistemele, inclusiv cel medical, și care au vândut România aproape pe nimic străinilor. Acum românii ajung să plătească nota de plată pentru ce au făcut timp de 30 de ani. Devalizarea sistemului medical s-a făcut conștient de persoane care au beneficiat de informații și care au avut acces la putere. Astăzi, la fel ca și acum două luni, sistemul medical este la pământ”, explică omul de afaceri.

Mai mult decât atât, Viorel Cataramă nu se ferește să arate consecințele pe care, consideră el, le vom suporta foarte greu, pe termen lung. ”România nu are numai coronavirus. Până acum am generat 1,5 milioane de șomeri, împreună cu familiile lor fac 4 milioane de oameni pe care i-am nenorocit. Și am mai declarat infractori peste 4 milioane de oameni, cei care au peste 65 de ani, pe care i-am arestat la domiciliu. Am nenorocit peste 10 milioane de oameni, în România, pe mult timp de aici încolo. (...) Nu știu când își va reveni România, economic. Ceea ce spun eu este că nu era nevoie să falimentăm România, să generăm 1,5 milioane de șomeri, să aducem atât de multă suferință la milioane de români doar pentru a ne ocupa de coronavirus. Ceea ce vreau să spun eu, și poate părea cinic, este că pentru câțiva, pentru câteva zeci, sute de persoane, în pericol de a muri nu poți să distrugi o țară, să îi iei drepturile și libertățile fundamentale și să o falimentezi din punct de vedere economic. Prețul este prea mare și nu se justifică”, spune Viorel Cataramă.