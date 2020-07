Declarații ale mamei băiețelului de opt ani din Cluj omorât de tată

In articol:

Cazul copilului de opt ani care a sfârșit mort pe bancheta din spate a mașinii tatălui său a șocat o țară întregă. Bărbatul este incoerent și nu poate spune de ce a recurs la acest gest, iar mama este sfâșiată de durere.

Citeste si: Tatăl suspectat că și-a înjunghiat copilul de opt ani face declarații terifiante! Îți îngheață sângele: „A vrut să fie omorât de mine”

Cu inima frântă, femeia îndoliată a oferit primele declarații în acest caz. Mama copilului a spus că a pimit un telefon de la fostul ei soț, imediat după ce l-a ucis pe micuțul de opt ani.

Bărbatul i-a mărturisit acesteia că este deja mult prea târziu, după care a țipat puternic la ea.

Citeste si: Doi proxeneți români au obligat o femeie însărcinată să aibă relații intime cu până la 15 bărbați pe zi. Ce pedeapsă cruntă au primit

„Eu am simțit că copilul meu nu este în viața, și când a urlat am crezut că și el și-a luat viața. Am avut o mică speranță luni la ora 7 seara, când cineva i-a văzut mașina și pe el, în Filea de Jos”, a spus mama băiețelului pentru Obseravator!

Criminalul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să i se stabilească pedeapsa.

Detalii uluitoare la autopsia copilului de 8 ani din Cluj! Tatăl și-a plimbat fiul mort pe bancheta din spate o zi întreagă

Copilul de opt din Cluj omorât de tatăl său și abandonat pe bancheta din spate a mașinii a stat acolo mai bine de 48 de ore.

Citeste si: Tragedie fara margini intr-o familie din Arges! Mama si fiica de 21 de ani au murit de COVID-19, iar tatal este infectat! Iata povestea cutremuratoare a unei familii, distruse de coronavirus si vid legislativ!

Tatăl copilului în vârstă de 46 de ani și-a lăsat copilul și a fugit de la locul faptei. Oamenii legii l-au găsit în zona localităţii Filea de Jos, judeţul Cluj. Bprbatul avea venele tăiate, însă polițiștii l-au salvat la timp.

Citește continuarea aici