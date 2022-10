Primele declarații făcute de Carmen Grebenișan despre copil! Anunțul pe care toți fanii îl așteptau: „Se întâmplă”

In articol:

Carmen Grebenișan se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate influencerițe de la noi din țară, iar de când și-a îndreptat atenția către online, blondina a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas și o susțin în toate proiectele.

Ei bine, anul trecut, vedeta s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Alex Militaru, iar de atunci radiază de fericire și se declară o femeie împlinită.

Cu toate acestea, fanii vor să o vadă pe Carmen Grebenișan în postura de mămică pe cât de repede posibil, însă blondina susține că nu se grăbește în ceea ce privește acest aspect.

„Cred că mai durează. Nu știu când. Dacă în 3 luni mă hotărăsc…poate nici nu mă hotărăsc și se întâmplă. Nu știu, în mod normal, nu este prioritară decizia aceasta. Am alte planuri momentan.”, a declarat Carmen Grebenișan, pentru Ego.ro.

„Nu îmi vine să cred că am soț”

Carmen Grebenișan și Alex Militaru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar anul trecut au devenit soț și soție oficial, cu acte în regulă.

Ei bine, însă, deși a trecut un an de când și-au spus ”DA” în fața ofițerului de Stare Civilă, blondina susține că se obișnuiește cu greu cu noul statut de femeie măritată.

„6 ani în total am stat la Cluj și m-am mutat aici cu prietenul meu de atunci. Dar acum am soț. Și stau cu soțul. Mie nici nu îmi vine să cred că am soț, îmi e foarte greu să vorbesc de mine ca și cum sunt căsătorită, că nu mă simt așa. Tot timpul zic iubitul meu, dar îmi e greu să cred că e soțul. E foarte greu. Nu știu, mi se pare că sunt prea tânără ca să fiu căsătorită. Dar nu este de asta, pur și simplu îmi este greu să îmi atribui acest statut pentru că ideea de soție mi se pare alta.”, a mai spus Carmen Grebenișan, pentru aceeași sursă.

