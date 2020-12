Primele imagini cu Daciana Sârbu după ce a înfiat o fetiță! Marele anunț a fost făcut de soțul ei, Victor Ponta, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D VIDEO EXCLUSIV

Daciana Sârbu și Victor Ponta au înfiat o fetiță, iar anunțul a fost făcut de fostul premier în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Imediat după ce s-a aflat că soții Ponta au înfiat un copil, Daciana a fost cea care a postat prima imagine cu fetița și un mesaj în care explica totul.

“Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos si neasteptat viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie in care mai vine un copil. Ne bucuram din nou de inocenta copilariei si mai prelungim putin binecuvantarea de a avea un copil mic alaturi de noi. Va multumim tuturor celor care veti intelege ca nu vom vorbi mai mult despre acest subiect pentru ca vrem sa o protejam pe Maria si sa o ajutam sa ajunga la un echilibru in noua ei viata alaturi de noi”, este mesajul postat de Daciana, după ce s-a aflat că ea şi Victor Ponta au înfiat o fetiţă, Maria, de 6 ani .

Ei bine, zilele trecute, Daciana a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro într-o farmacie. Sunt primele imagini cu soția lui Victor Ponta după ce a făcut public faptul că a devenit mamă din nou.

Daciana Sarbu a devenit mama unei fetite de 6 ani, pe care a infiat-o

Îmbrăcată sport, într-o bluză cu mânecă scurtă, deși suntem în plină iarnă, însă cu o vestă albă superbă, Daciana s-a oprit probabil la farmacie în drumul său spre casă. Nu a petrecut mult timp acolo, pentru că a știut exact ce are de luat, și-a mai aruncat un pic privirea peste alte produse în timp ce aștepta să plătească, și apoi a plecat în grabă din farmacie.

Probabil că abia aștepta să ajungă acasă la fetele ei!

Daciana Sârbu și Victor Ponta, primul Crăciun alături de Maria, fetița înfiată

Daciana Sârbu și Victor Ponta au o fetiță, Irina de 12 ani, și acum au devenit părinții Mariei. Au fost primele sărbători în 4, iar Daciana a marcat acest eveniment printr-o

poză postată pe pagina ei de Instagram în care apare toată familia lângă bradul de Crăciun. Maria, zâmbitoare, îmbrăcată într-o rochiță roșie, stă în brațele mamei sale, în timp ce